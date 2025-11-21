Dolar
Dünya

ABD'nin askeri müdahaleyle tehdit ettiği Nijerya'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Pentagon'da

ABD'nin, "Hristiyanların öldürülmesine göz yumulduğu" gerekçesiyle askeri müdahaleyle tehdit ettiği Nijerya'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı, ABD Savunma Bakanlığını (Pentagon) ziyaret etti.

Ahmet Furkan Mercan  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
ABD'nin askeri müdahaleyle tehdit ettiği Nijerya'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Pentagon'da

Ankara

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell'in açıklamasına göre Nijerya Ulusal Güvenlik Danışmanı Mallam Nuhu Ribadu liderliğindeki heyet Pentagon'da, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile görüştü.

Görüşmede taraflar, Nijerya'da "Hristiyanlara yönelik şiddeti durdurma" ve "terörist gruplarla mücadele" konularında somut ilerleme kaydetmenin yollarını ele aldı.

Hegseth görüşmede, Abuja hükümetinden bu alanda acil ve kalıcı adımlar atması gerektiğini bildirdi ve ABD'yi "tehdit eden teröristleri caydırmak ve zayıflatmak için" Nijerya ile çalışma arzusunu dile getirdi.

ABC News'in haberine göre ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in de hazır bulunduğu görüşmenin, önceden kamuoyuna duyurulmadığı ve basına kapalı gerçekleştirildiği aktarıldı.

ABD'nin Nijerya'ya yönelik açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, 31 Ekim'de Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Hristiyanlara yönelik katliamlara göz yumulduğu" gerekçesiyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmişti.

ABD Başkanı, 1 Kasım'da yaptığı açıklamada Nijerya'ya yönelik yardımların derhal kesileceğini ve ülkeye karşı silahlı güç kullanabileceğini belirterek, "Savaş Bakanlığımıza olası bir eyleme hazırlıklı olması talimatını veriyorum." açıklamasında bulunmuştu.

ABD merkezli Silahlı Çatışma Yeri ve Olay Veri Projesi'nin (ACLED) verilerine göre, Nijerya’da bu yıl sivil hedeflere yönelik 1923 saldırı gerçekleşti ancak bunların yalnızca 50’si doğrudan Hristiyan kimliklerinden dolayı hedef alındı.

