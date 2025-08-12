Dolar
logo
Dünya

Beyaz Saray, Alaska'daki Trump-Putin zirvesinden ümitli

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Başkan için bu toplantının amacı, bu savaşı nasıl sona erdirebileceğimize yönelik daha iyi bir anlayışla oradan ayrılmasıdır." dedi.

Hakan Çopur  | 12.08.2025 - Güncelleme : 12.08.2025
Beyaz Saray, Alaska'daki Trump-Putin zirvesinden ümitli

Washington DC

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde 15 Ağustos Cuma günü yapılacak Trump-Putin görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'li sözcü, görüşmenin Alaska'nın Anchorage kentinde gerçekleştirileceğini ve Trump ile Putin arasında baş başa yapılacağını söyledi.

Leavitt, zirveden ümitli olduklarını ve Başkan Trump'ın da Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için bu görüşmeyi çok önemsediğini vurgulayarak, "Başkan için bu toplantının amacı, bu savaşı nasıl sona erdirebileceğimize yönelik daha iyi bir anlayışla oradan ayrılmasıdır." ifadesini kullandı.

Söz konusu görüşmeye Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin neden davet edilmediği yönündeki soruya yanıt veren sözcü, Trump ile görüşmeyi Putin'in istediğini ve Trump'ın daha sonra Zelenskiy ile görüşebileceğini kaydetti.

Leavitt, bu zirvede Trump ile Putin'in baş başa mı görüşeceği sorusuna "Evet, plan bu." yanıtını verdi.

Trump'ın gelecekte Rusya'ya seyahat planı olabilir

Leavitt, dünkü basın toplantısında Trump'ın iki kez "Alaska" yerine "Rusya" dediğinin hatırlatılması üzerine, bunun bir dil sürçmesi olduğunu belirtti. Beyaz Saray Sözcüsü, "Belki gelecekte (Trump'ın) Rusya'ya seyahat planı olabilir ancak cuma günü kendisi Alaska'da Putin ile görüşecek." dedi.

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, cuma günü Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşmeden ateşkesin çıkmasını umduğunu belirterek, "Putin'le görüşmemin iyi geçeceğini düşünüyorum ama kötü de geçebilir." demişti.

Trump, Putin ile yapacağı görüşmenin "çok yapıcı" geçeceğine inandığını ancak şu anda sonucu bilmediğini kaydederek, "Vladimir Putin ile görüşmeye gidiyorum ve ona şunu söyleyeceğim, bu savaşı bitirmelisin." diye konuşmuştu.

Rusya ve ABD dışişleri bakanları, Putin-Trump zirvesinin hazırlıklarını görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak zirvenin hazırlığıyla ilgili konuları telefonda ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Rubio, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Putin ile Trump'ın 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde yapacağı görüşmenin hazırlığı ile ilgili bazı konular istişare edildi.

Her iki taraf da zirvenin başarıyla gerçekleştirilmesi konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
