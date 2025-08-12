Dolar
40.71
Euro
47.58
Altın
3,349.61
ETH/USDT
4,591.10
BTC/USDT
120,127.00
BIST 100
10,954.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD insan hakları raporu: Batı Şeria'da İsrail'in Filistinlilere şiddeti 2005'ten bu yana en yüksek seviyede

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2024 İnsan Hakları Raporu'na göre işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddeti 2005'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Hakan Çopur  | 12.08.2025 - Güncelleme : 12.08.2025
ABD insan hakları raporu: Batı Şeria'da İsrail'in Filistinlilere şiddeti 2005'ten bu yana en yüksek seviyede

Washington DC

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın her yıl yayımladığı insan hakları raporu, Gazze'de soykırım uygulayan İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki şiddetinin boyutunu da gözler önüne serdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail ile ilgili değerlendirmelerin önceki yıllara göre epey kısaltıldığı 2024 raporunda, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddetinin hangi boyuta ulaştığı şu şekilde ifade edildi:

"Batı Şeria'da, İsrail'in Filistinlilere ve onların mülklerine yönelik şiddet olayları, BM'nin 2005 yılında veri kaydetmeye başladığından bu yana en yüksek günlük ortalama rakamlara ulaştı. 29 Temmuz'da İsrail Yüksek Mahkemesi, İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki Filistinlilerin bu tür şiddetten korumakla yükümlü olduğuna hükmetti."

Gazze nüfusunun yüzde 90'ı yerlerinden edildi

7 Ekim saldırılarına geniş atıf yapılan raporda, Birleşmiş Milletler'e göre Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 90'ının İsrail ordusunun tahliye emriyle yerinden edildiğini bildirdiği ifade edildi.

Raporun Gazze ile ilgili bölümünde, "Çok sayıda insani yardım çalışanı öldürüldü ve yaralandı. Bunlar arasında, zırhsız ve işaretli bir konvoyla gece seyahat ederken İsrail'in dron saldırısında öldürülen World Central Kitchen'ın yedi çalışanı da vardı. İsrail ordusunun daha sonra yaptığı soruşturma, olayı trajik bir hata olarak nitelendirdi." değerlendirmesine yer verildi.

Öte yandan aynı raporda, Gazze'deki baskınlarda gözaltına alınan Filistinlilerin çoğunun İsrail'e nakledildiği ve bunların çoğunun ortadan kaybolduğuna yönelik raporlar olduğu belirtildi.

İsrail'e destek

İsrail'e koşulsuz destek veren ABD'nin söz konusu raporunda geniş şekilde Hamas'ın 7 Ekim saldırılarına atıf yapılması ve İsrail'in Gazze'deki katliamlarından "münferit bazı olaylar" şeklinde bahsedilmesi ise dikkati çekti.

Diğer yandan ABD medyasına yansıyan iddialara göre, raporun önceki Başkan Joe Biden yönetiminde hazırlanan İsrail bölümleri, Donald Trump yönetimi geldikten sonra kısaltıldı. Marco Rubio yönetimindeki Dışişleri Bakanlığı'nın özellikle Gazze ile ilgili bölümlerde ciddi kısaltmalar yaptığı iddia edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Termometreler 22 kentte 40 dereceyi aştı
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'deki depremde yıkılan binanın sahibi tutuklandı
Meteorolojiden İstanbul için fırtına uyarısı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Çanakkale’de orman yangını sebebiyle 2 bin 220 vatandaşımızı güvenli bölgelere tahliye ettik

Benzer haberler

ABD insan hakları raporu: Batı Şeria'da İsrail'in Filistinlilere şiddeti 2005'ten bu yana en yüksek seviyede

ABD insan hakları raporu: Batı Şeria'da İsrail'in Filistinlilere şiddeti 2005'ten bu yana en yüksek seviyede

ABD Başkanı Trump, göreve geldikten sonra Rusya'ya karşı "diplomasi ve öfke" arasında gidip geldi

Ali CuraBeyaz Saray, Alaska'daki Trump-Putin zirvesinden ümitli

İİT ve Arap Ligi, İsrail'in Gazze'yi işgal etme kararını kınadı ve Gazze'ye destek çağrısı yaptı

İİT ve Arap Ligi, İsrail'in Gazze'yi işgal etme kararını kınadı ve Gazze'ye destek çağrısı yaptı
Trump'ın talimatının ardından Ulusal Muhafızlar Washington'a gelmeye başladı

Trump'ın talimatının ardından Ulusal Muhafızlar Washington'a gelmeye başladı
İngiltere, Kanada ve AB'nin aralarında olduğu 27 ortak, Gazze'deki duruma ilişkin ortak açıklama yaptı

İngiltere, Kanada ve AB'nin aralarında olduğu 27 ortak, Gazze'deki duruma ilişkin ortak açıklama yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet