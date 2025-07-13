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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

NYT'den, siyasi çıkarları için Gazze'ye saldırıları sürdürmekle eleştirdiği Netanyahu'ya yanıt

New York Times (NYT) gazetesi, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun siyasi çıkarları için Gazze Şeridi'ne saldırıları yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğüne ilişkin haberine İsrail Başbakanlık Ofisinin tepki göstermesinin ardından Netanyahu'ya yanıt verdi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
NYT'den, siyasi çıkarları için Gazze'ye saldırıları sürdürmekle eleştirdiği Netanyahu'ya yanıt

Ankara

NYT, Binyamin Netanyahu'nun siyasi çıkarı için Gazze Şeridi'ne saldırıları sürdürdüğü ve savaşı Lübnan, Suriye, Yemen ve İran'a da yaydığını anlatan haberine ilişkin X sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

İsrail Başbakanlık Ofisinin haberi yalanlaması üzerine Netanyahu'ya hitaben yanıt veren NYT, açıklamada, İsrail Başbakanı hakkında yazılan haberin 110'dan fazla yetkiliyle yapılan görüşmeler, onlarca ses kaydı ve askeri belgelerin incelenmesi sonucu hazırlandığını aktardı.

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"Bağımsız gazeteciler olarak kamu yararı için hayati önem arz eden bilgileri paylaşma sorumluluğuna sahibiz." ifadesinin yer aldığı açıklamada, ayrıca liderleri hangi siyasi partiye mensup olduğuna bakılmaksızın "hesap vermeye zorlamak"la yükümlü oldukları belirtildi.

Açıklamada, hazırlanan haberin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Netanyahu'nun iktidarda kalmasına nasıl yardımcı olduğunu ayrıntılı şekilde ortaya koyduğu vurgulandı.

NYT haberi

NYT, İsrailli, ABD'li ve Arap 110'dan fazla kaynağın ifadeleri ile kabine toplantıları tutanakları, savaş planları, istihbarat değerlendirmeleri, müzakere ve mahkeme kayıtlarına ulaşıp inceleyerek İsrail'in bölgede yürüttüğü savaşın neden bu kadar uzun sürdüğü ve yayıldığına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme hazırlamıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasının öncesinden 7 Ekim 2023'te yaşananlara ve bugüne kadar İsrail'de istihbarat zafiyetleri, siyasi ve güvenlik kadrosunun diyalogları, iç siyasi tartışma ve çekişmeler, toplumsal hareketlilik ve Netanyahu'nun aşırı sağcı müttefikleri karşısındaki durumu detaylı şekilde anlatılmıştı.

Haberde, Netanyahu'nun siyasi kariyerini kurtarmak için savaşın uzamasına ve yayılmasına karar verdiği vurgulanmıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden, habere ilişkin yalanlama

İsrail Başbakanlık Ofisi, NYT'nin çok sayıda yazılı ve sözlü kaynağa dayandırarak hazırladığı kapsamlı haberini yalanlamıştı.

Haberde, kaynakların isimleri doğrudan zikredilmemesine karşı Başbakanlık Ofisi, söz konusu üst düzey yetkililerin görevlerinden alındığını iddia etmişti.

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