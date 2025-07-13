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Teknoloji

İsrail, Elon Musk'ın SpaceX şirketi aracılığıyla "Dror 1" iletişim uydusunu uzaya fırlattı

İsrail, ABD'li milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketi aracılığıyla "Dror 1" iletişim uydusunu güvenlik teşkilatlarına haberleşme hizmeti sağlamak amacıyla uzaya gönderdi.

Burak Dağ  | 13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
İsrail, Elon Musk'ın SpaceX şirketi aracılığıyla "Dror 1" iletişim uydusunu uzaya fırlattı

Quds

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) tarafından geliştirilen "Dror 1" iletişim uydusunun 15 yıl boyunca görev yapacağı belirtildi.

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"Dror 1" iletişim uydusunun ABD'nin Cape Canaveral Üssü'nden SpaceX Falcon 9 roketiyle sabah saatlerinde fırlatıldığı kaydedildi.

İletişim uydusunun İsrail'in haberleşme alanında özel şirketlerin altyapısına olan bağımlılığını ortadan kaldıracağının altı çizildi.

İsrail'de yayımlanan ekonomi gazetesi "Globes" ise hükümetin talebi üzerine geliştirilen "Dror 1" uydusunun maliyetinin 200 milyon dolar olduğunu aktardı.

İsrail, SpaceX işbirliğiyle 2016'da "Amos 6" iletişim uydusunu uzaya gönderme girişiminde bulunmuş ancak Falcon 9 roketinin fırlatma sırasında infilak etmesi nedeniyle girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

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