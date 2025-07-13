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Dünya

Almanya Başbakanı Merz: İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'nde yaptıklarından haftalardır hoşnut değilim

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in Refah'ta sözde "insani yardım kenti" kurulması planına karşı çıktı.

Cüneyt Karadağ  | 13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
Almanya Başbakanı Merz: İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'nde yaptıklarından haftalardır hoşnut değilim

Berlin

Merz, ARD televizyonunun geleneksel yaz röportajı programında güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Merz, Tel Aviv'in "insani yardım kenti" projesiyle ilgili soruya, "Gazze Şeridi'nde İsrail hükümetinin uygulamalarından haftalardır hoşnut değilim." ifadeleriyle cevap verdi.

Hoşnutsuzluğunu defalarca dile getirdiğini belirten Merz, bu konuları İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de görüştüğünü kaydetti.

Filistin meselesinde Amerikalılarla birlikte iki devletli bir çözüme ulaşılabileceği umudunu vurgulayan Merz, "Filistinlilerin yaşayabilecekleri bir yere sahip olma hakkı var. Şu anda Gazze Şeridi'nde yaşananlar ise kabul edilemez." dedi.

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