Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü ziyaret edecek, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/11.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı"na katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, SETA tarafından düzenlenecek "Dokuzuncu Yılında 15 Temmuz Sempozyumu"na iştirak edecek.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Umman Enerji ve Madenler Bakanı Salim Nasser Al Aufi ile bir araya gelecek.
(Umman) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasında ilk seferine çıkacak "15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Treni" uğurlama törenine katılacak.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin iç göç istatistiklerini, mayıs ayına ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 32 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edilecek.
(Bolu) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kamp çalışmaları için Portekiz'e gidecek.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Futbolda Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlıkları ve transfer çalışmaları takip edilecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.