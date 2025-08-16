Dolar
40.83
Euro
47.79
Altın
3,335.45
ETH/USDT
4,394.80
BTC/USDT
117,708.00
BIST 100
10,870.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail’in uyguladığı abluka ve saldırıların yol açtığı kıtlık Gazze'de iki kardeşi bir saat arayla hayattan kopardı

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana uyguladığı abluka ve saldırılar, Gazze’de sağlık ve yaşam koşullarını kritik seviyeye taşıyarak 16 yaşındaki Mahmud ile 25 yaşındaki Hanan kardeşlerin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Mohamed Majed  | 16.08.2025 - Güncelleme : 16.08.2025
İsrail’in uyguladığı abluka ve saldırıların yol açtığı kıtlık Gazze'de iki kardeşi bir saat arayla hayattan kopardı

Gazze
İki kardeş, hastalıkları nedeniyle acil ilaç ve tedaviye ihtiyaç duyarken abluka ve gıda yetersizliği nedeniyle sağlık durumları hızla kötüleşti ve bugün yalnızca bir saat arayla yaşamlarını yitirdiler.

Mahmud, doğuştan serebral palsi (beyin felci) hastasıydı, Hanan ise epilepsi tedavisi görüyordu. İsrail'in ablukası ve saldırıları nedeniyle ilaç ve gıda eksikliği, iki kardeşin durumunu daha da ağırlaştırdı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şifa Hastanesinde hayatını kaybeden kardeşlerin bedenleri, şiddetli beslenme yetersizliği ve tedavi eksikliğinin etkilerini gözler önüne serdi.

Acılı aile üyeleri, Mahmud ve Hanan’ın naaşlarını hastane avlusuna taşıdı daha sonra toprağa vermek üzere şehir mezarlığına götürdü.

Hala Ümmü Mahmud es-Sarsavi, AA muhabirine, kardeşlerin doğuştan hasta olduklarını ancak İsrail ablukası nedeniyle ilaç ve gıdaya erişememenin onları ölüme götürdüğünü dile getirdi.

Anne ve 28 yıl aradan sonra doğan kardeşleri de İsrail saldırısında ölmüştü

Sarsavi, "Hanan ve Mahmud, ilaç, yiyecek ve barınağa ulaşamadan hayatlarını kaybettiler. Anneleri de 3 ay önce İsrail saldırısı sonucu ölmüştü, ondan önce de 28 yıl aradan sonra doğan kardeşleri yine İsrail'in saldırısında yaşamını yitirmişti." dedi.

Kardeşlerin son günlerinde neredeyse "bir iskelet" görüntüsüne sahip olduklarını aktaran acılı hala, Gazze’deki hastanelerin ciddi ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğiyle karşı karşıya olduğunu, hastalar için tedavi imkanının neredeyse kalmadığını belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in uyguladığı abluka nedeniyle 7 Ekim 2023’ten bu yana açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölen Filistinlilerin sayısının 108'i çocuk 251’e yükseldiğini açıklamıştı.

İsrail, 2 Mart’tan bu yana Gazze’ye tüm geçişleri kapatarak insani yardımların girişini engelliyor ve yalnızca sınırlı miktarda malzeme girişine izin veriyor. Bu durum, yaklaşık 2,4 milyon nüfuslu Gazze’de ciddi açlık krizine yol açtı.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Gazze’deki halkın üçte birinin günlerdir yemek yiyemediğini bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale ve Sinop'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
"Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne dava açıldı
Karabük'te safran soğanı toprakla buluştu
Kocaeli'de yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi
Fethiye'de kazada hayatını kaybeden eski AK Parti Muğla Milletvekili Boğa'nın cenazesi defnedildi

Benzer haberler

ABD, Gazze halkına ziyaretçi vizesi verilmesini durdurdu

ABD, Gazze halkına ziyaretçi vizesi verilmesini durdurdu

İsveç’te göstericiler, İsrail’in Gazze’ye ve gazetecilere yönelik saldırılarını protesto etti

Hollanda'da 73 Protestan kilisesi yönetiminden, İsrail'e silah sevkiyatını durdurma çağrısı

İsrail’in uyguladığı abluka ve saldırıların yol açtığı kıtlık Gazze'de iki kardeşi bir saat arayla hayattan kopardı

İsrail’in uyguladığı abluka ve saldırıların yol açtığı kıtlık Gazze'de iki kardeşi bir saat arayla hayattan kopardı
İsrail, Batı Şeria'da "geri dönüşün" sembolü olan mülteci kamplarındaki yıkımı sürdürüyor

İsrail, Batı Şeria'da "geri dönüşün" sembolü olan mülteci kamplarındaki yıkımı sürdürüyor
İsrail basınına göre, Trump, Netanyahu'dan Gazze'ye saldırıları hızlandırarak bir an önce bitirmesini istedi

İsrail basınına göre, Trump, Netanyahu'dan Gazze'ye saldırıları hızlandırarak bir an önce bitirmesini istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet