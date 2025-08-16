Dolar
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsveç’te göstericiler, İsrail’in Gazze’ye ve gazetecilere yönelik saldırılarını protesto etti

İsveç’in başkenti Stockholm’de, İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’ya yönelik saldırıları ile bu saldırıları haberleştiren gazetecileri hedef alması protesto edildi.

Atila Altuntaş  | 16.08.2025 - Güncelleme : 16.08.2025
İsveç’te göstericiler, İsrail’in Gazze’ye ve gazetecilere yönelik saldırılarını protesto etti Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi, Filistin’de İsrail saldırısında hayatını kaybeden gazetecilerin fotoğraflarını ve Filistin bayraklarını taşıdı.

Göstericiler, geçen hafta İsrail tarafından öldürülen Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif ve arkadaşlarının anısına siyah giysiler giyip temsili tabutlarını taşıdı.

"Filistin’e özgürlük, (Binyamin) Netanyahu ve (Donald) Trump planına hayır" pankartı taşıyan göstericiler, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığı önüne yürüdü.

Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Barbara Hagen, AA muhabirine, Ekim 2023’ten beri İsrail ve ABD’nin yürüttüğü tüm Filistinlilere yönelik yok etme planını protesto etmek için burada olduklarını söyledi.

Hagen, ABD’den aldığı destekle İsrail’in 1948’den beri Filistin topraklarını küstahça işgal ettiğini de belirterek, "Maalesef İsrail'in Filistinlilere yaptıkları korkunç bir soykırıma dönüştü. Yiyecek bulmak için yardım kuruluşlarının önüne giden sivil halka ateş edildiğine şahit olduk. Çocuklara kasten ateş ediliyor. 1948'den beri İsrail, Filistin topraklarını ABD desteği ile işgal etmeye devam ediyor ve ABD'den aldığı destek nedeniyle İsrail küstahça hareket ediyor." dedi.

