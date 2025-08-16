Dolar
Dünya

İdlib'de Dürziler, Süveyda'nın bölünmesini isteyenleri protesto etti

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de yaşayan Dürziler, Süveyda'nın bölünmesini isteyenlere karşı gösteri düzenleyerek ülkenin birliğini desteklediklerini ve ayrılıkçı söylemleri reddettiklerini belirtti.

Muhammed Karabacak, Ömer Koparan  | 16.08.2025 - Güncelleme : 16.08.2025
İdlib'de Dürziler, Süveyda'nın bölünmesini isteyenleri protesto etti Fotoğraf: Mustafa Hashem/AA

Şam

İdlib'deki Summak Dağı'nda toplanan Dürziler, Maaret İhvan köyünde düzenlenen protestoda, Süveyda'dan yükselen ayrılıkçı seslere tepki gösterdi.

Göstericiler, "Siyonizmin ajanlarına hayır, Süveyda'nın pusulası Şam'dır", "Summak Dağı'ndan Arap Dağı'na mesajımızdır: Bölünmeye ve ayrılmaya hayır", "Siyonizmin ajanları Hecri ve SDG alaşağı olsun", "Suriye halkı birdir", "Birleşik Suriye için evet" ve "Yaşasın Suriye, İsrail alaşağı olsun" yazılı Arapça dövizler taşıdı.

"Hecri, Süveyda halkının yüzde 10'unu bile temsil etmiyor"

Protestoya katılan Halit Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı çevrelerin devrik rejim unsurlarıyla işbirliği yaparak Süveyda'ya İsrail'i davet eden, federal yapıyı savunan ve ülkenin bölünmesini isteyen çağrılarının kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi.

İsrail'in geçmişte Lübnan'da bazı grupları kullandığını ve sonra yüzüstü bıraktığını kaydeden Ali, "(İsrail) Şimdi de aynı oyunu oynuyor. Bu girişimler Summak Dağı halkını temsil etmiyor. (Dürzi lider Hikmet el-Hecri) Hecri'nin yaptığı çağrılar sadece kendisini bağlar." ifadelerini kullandı.

Ali, "Bütün Summak Dağı İdlib'dir, İdlib de Summak Dağı'dır. Hecri, Süveyda halkının yüzde 10'unu bile temsil etmiyor." diye konuştu.

Bir diğer gösterici Mazen Rezzuk, "Biz Suriye hükümetinin yanındayız. İsrail düşmandır ve asla dost olamaz. Onun medyası insanları kandırmaya çalışıyor. Bizim pusulamız Şam'dır, kardeşimiz Suriye halkıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail'in elbisesi kimseyi sıcak tutmaz"

Gösteriye katılanlardan Hammud Çerkez, "fitne çıkaran seslere" ve dış güçleri yardıma çağıranlara net bir şekilde "hayır" demek için toplandıklarını ifade etti.

Çerkez, "Bölünmeye hayır diyoruz. Süveyda'daki kardeşlerimize sesleniyoruz, elbisesini çıkaran üşür. Bizim elbisemiz Suriye'dir. İsrail'in elbisesi kimseyi sıcak tutmaz." şeklinde konuştu.

Ülkenin birliğine bağlı olduklarını vurgulayan Çerkez, Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da İsrail'le işbirliği çağrısı yapan kişi ve grupların Dürzi toplumunu temsil etmediğini vurguladı.

Göstericilerden Hayel Hallaco, "Tüm Suriye için buradayız. Bölünmeye hayır diyoruz ve lider Ahmed Şara'nın yanındayız." dedi.

Midyen Razuuk ise Suriye hükümetin yanında olduklarını net şekilde ifade etmek istedikleri için bir araya geldiklerini belirterek, "Dürziler olarak, bölünmenin her türlüsüne hayır diyoruz." diye konuştu.

Hazem Zeydan isimli başka bir gösterici, "Suriye'nin birliğinden yanayız ve liderimiz Ahmed Şara'nın arkasındayız. Zaman ne kadar zor olursa olsun biz Suriyeliyiz. Tüm özgür Suriyeliler adına ayrılığa hayır, birleşik bir Suriye'ye evet diyoruz." ifadelerini kullandı.

