Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hollanda'da 73 Protestan kilisesi yönetiminden, İsrail'e silah sevkiyatını durdurma çağrısı

Hollanda'da 73 Protestan kilisesi yönetimi, hükümeti, İsrail'e silah sevkiyatını durdurmaya ve Filistin devletini tanımaya çağırdı.

Selman Aksünger  | 16.08.2025 - Güncelleme : 16.08.2025
Hollanda'da 73 Protestan kilisesi yönetiminden, İsrail'e silah sevkiyatını durdurma çağrısı Fotoğraf: Mouneb Taim/AA

Amsterdam

Trouw gazetesinde dün yayımlan çağrı metninde, metne 73 Protestan kilisesi yönetiminin imza attığı ve bunlar arasında farklı Protestan grupların yanı sıra Hollanda Ulusal Mennonitler Birliğinin yer aldığı belirtildi.

Metinde, Hollanda hükümetinden, İsrail'e silah sevkiyatını durdurması ve Filistin devletini tanıması istendi.

Çağrıya ilişkin haberde, kilise yönetimlerinin, Hollanda'daki geçici hükümetten "mümkün olan en güçlü vurguyla" ateşkes, Gazze halkına insani yardım sağlaması, Batı Şeria'daki şiddeti durdurması ve esirlerin karşılıklı serbest bırakılması için İsrail hükümetine baskı yapmasını talep ettiği vurgulandı.

Ayrıca girişimi başlatan Carolien Gijsbers'ın "uzun süredir Gazze'deki durumdan endişe duyduğu ve İsrail'in Gazzelileri açlığa mahkum etmesinin bardağı taşıran damla olduğu" şeklindeki ifadeleri aktarıldı.

Haberde, Filistin devletinin tanınması meselesinin çağrı metnindeki en zor nokta olduğunu dile getiren Gijsbers'ın, "Filistin devletinin Hollanda tarafından tanınmasının politik değil insani bir mesele ve Filistin halkının güvenli yaşamı için bağımsız devletin vazgeçilmez bir ön koşul olduğu" yönündeki değerlendirmelerine yer verildi.

