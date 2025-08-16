Dolar
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Sınır Tanımayan Doktorlar: ABD-İsrail güdümlü yardım noktalarıyla birlikte Gazze'de yaralı sayısı 3 katına çıktı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), ABD-İsrail güdümündeki insani yardım dağıtım noktalarının faaliyete geçmesinden bu yana Gazze'de günlük yaralı sayısının 3 katına çıktığını belirtti.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Gülşen Topçu  | 16.08.2025 - Güncelleme : 16.08.2025
Sınır Tanımayan Doktorlar: ABD-İsrail güdümlü yardım noktalarıyla birlikte Gazze'de yaralı sayısı 3 katına çıktı Fotoğraf: Hassan Jedi/AA

Gazze

MSF'nin Gazze'deki Tıbbi Koordinatör Yardımcısı Muhammed Ebu Mugaysib'in yaptığı açıklama, MSF'nin Instagram hesabından yayımlandı.

7 Ekim 2023'ten önce zaten kırılgan olan Gazze'deki sağlık sektörünün artık zar zor ayakta durduğunu ifade eden Ebu Mugaysib, sektörün, İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan sözde yardım dağıtım noktalarının birer ölüm noktasına dönüşmesinin ardından yeni bir riskle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Ebu Mugaysib, yardım dağıtım noktalarının kurulmasının ardından günlük yaralı sayısının öncesine kıyasla 3 katına çıktığını ifade etti.

Yaralıların çoğunun hastanelere ulaşamadan öldüğünü kaydeden Ebu Mugaysib, "parçalanmış uzuvlar, ciddi enfeksiyonlar, kırık kemikler ve yırtık atardamarlar gördüklerini, bunların hepsinin acil ameliyat ve yoğun bakıma ihtiyaç duyduğunu" aktardı.

Ebu Mugaysib, soykırımın, ameliyat ve yoğun bakım hizmetlerini ciddi şekilde etkilediğini ve bu iki hizmetin ayakta kalan son birkaç hastanede çökmek üzere olduğunu kaydetti.

Gazze'de acilen ateşkes sağlanması ve insani ve tıbbi yardımların kesintisiz bir şekilde girmesi gerektiğine işaret eden Ebu Mugaysib, "Bunlar olmazsa Gazze'de kurtarılacak hiçbir şey kalmayacak: ne hastaneler, ne hastalar ne de gelecek." dedi.

