logo
Dünya

ABD, Gazze halkına ziyaretçi vizesi verilmesini durdurdu

ABD, Gazze halkına tüm türlerde ziyaretçi vizelerini vermeyi durdurduğunu duyurdu.

Dildar Baykan Atalay  | 16.08.2025 - Güncelleme : 16.08.2025
ABD, Gazze halkına ziyaretçi vizesi verilmesini durdurdu

Ankara

ABD Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Son günlerde kısıtlı miktarda geçici tıbbi ve insani amaçlı vizelerin verilmesinde kullanılan süreç ve prosedürlere yönelik tam ve kapsamlı bir inceleme yürütürken, Gazzeli bireylere tüm ziyaretçi vizelerini durduruyoruz." ifadesine yer verildi.

Trump'ın Zelenskiy'den "Donbas'ın tamamını Rusya'ya bırakmasını" istediği iddia edildi

ABD, Gazze halkına ziyaretçi vizesi verilmesini durdurdu

Hollanda'da 73 Protestan kilisesi yönetiminden, İsrail'e silah sevkiyatını durdurma çağrısı

İsrail'in uyguladığı abluka ve saldırıların yol açtığı kıtlık Gazze'de iki kardeşi bir saat arayla hayattan kopardı
Trump, Alaska zirvesi ile sonrasında Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmeyi değerlendirdi
Trump-Putin Zirvesi: "Tarihi" buluşmadan ne çıktı?
