Dolar
40.90
Euro
47.92
Altın
3,342.50
ETH/USDT
4,429.10
BTC/USDT
117,211.00
BIST 100
10,870.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 51 artarak 61 bin 827'ye çıktı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 51 artarak 61 bin 827'ye yükseldi.

Mahmut Geldi  | 15.08.2025 - Güncelleme : 15.08.2025
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 51 artarak 61 bin 827'ye çıktı

İstanbul

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 51 ölü ve 369 yaralının getirildiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin 300 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 43 bin 234 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda öldürülenlerin sayısının 1898'e, yaralananların sayısının da 14 bin 113'e çıktığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 61 bin 827'ye, yaralı sayısının da 155 bin 275'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de 1 çocuk daha açlıktan hayatını kaybetti

Ayrıca Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 1 çocuğun daha açlıktan hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini kısıtlayarak kıtlığa sürüklediği Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 107'si çocuk olmak üzere 240'a yükseldiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
Hafta sonu sıcaklıklar etkili olmaya devam edecek
Kapıkule'de gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor
Sıcakların etkili olduğu Ardahan'da su debisi düşen Kura Nehri'ni yosun kapladı

Benzer haberler

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 51 artarak 61 bin 827'ye çıktı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 51 artarak 61 bin 827'ye çıktı

Gazze'de İsrail'in "aç bırakma politikası" nedeniyle 1 milyon 200 bin çocuk gıda güvensizliği yaşıyor

Almanya'nın, silah ihracatını durdurma kararı aldığı İsrail'e yeni denizaltı için onay verdiği iddia edildi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 15'i yardım bekleyen olmak üzere 53 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 15'i yardım bekleyen olmak üzere 53 Filistinliyi öldürdü
İsrail saldırısında hayatını kaybeden gazeteci Enes, AA'ya "Gazze’den ayrılmayacağım" demişti

İsrail saldırısında hayatını kaybeden gazeteci Enes, AA'ya "Gazze’den ayrılmayacağım" demişti
Gazze Şeridi’nin İsrail’i ifşa eden sesi: Enes eş-Şerif

Gazze Şeridi’nin İsrail’i ifşa eden sesi: Enes eş-Şerif
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet