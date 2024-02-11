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Dünya

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim öncesinde ordu hakkında karşı casusluk yürüttüğünden endişe ediyor

İsrail ordusunun, 7 Ekim öncesinde Hamas tarafından yoğun bir karşı casusluk operasyonuna maruz kaldığı yönünde ciddi bir endişe olduğu iddia edildi.

Zein Khalil, Gülşen Topçu  | 11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
İsrail, Hamas'ın 7 Ekim öncesinde ordu hakkında karşı casusluk yürüttüğünden endişe ediyor

Kudüs

İsrail Hayom Gazetesi, Askeri İstihbarat Dairesinden (AMAN) ismini vermediği üst düzey bir subayın konuya ilişkin açıklamalarını haberleştirdi.

"Hamas'ın, savaş öncesinde İsrail ordusuyla ilgili karşı casusluk operasyonu yürüttüğü yönünde ciddi endişeler var." ifadelerini kullanan subay, Hamas'ın, İsrail ordusunun en gizli kademelerinde olup bitenler hakkında bu kadar çok bilgiyi nereden edindiğinin soruşturulması gerektiğini kaydetti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına bağlı özel kuvvetlerin, İsrail ordusuna ait ve ordu içinde bile gizli tutulan çok hassas noktalar hakkında bilgisi olduğunu ifade eden subay, "Komutanlar bu bilgileri arkadaşlarına bile vermezler. Hamas'ın bu bilgilere nasıl ulaştığını öğrenmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Subay, Hamas'ın planları hakkında bilgi toplaması ve aynı zamanda karşı casusluğa engel olması gereken ancak bunu başaramayan İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in (Şabak) de dahil olduğu bir çifte istihbarat zafiyeti yaşandığını savundu.

"Artık Hamas'ın, hakkımızda çok şey bildiğini biliyoruz. Nasıl olduğunu hala bilmesek de geniş çaplı bir karşı casusluğun yapıldığıyla ilgili ciddi sebepler var. Hamas'a yardım edenler de olmuş olabilir." diyen subay, bu konunun savaş sonrasında mutlaka soruşturulması gerektiğini dile getirdi.

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