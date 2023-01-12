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Dünya

İsrail güçleri yılbaşından itibaren 170 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, 2023 yılının başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 170 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Qais Omar Darwesh Omar, Safiye Karabacak   | 12.01.2023
İsrail güçleri yılbaşından itibaren 170 Filistinliyi gözaltına aldı

Ramallah

Filistin Esirler Cemiyetinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da yılbaşından bu yana 170 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail güçlerinin ayrıca dün geceden bu yana 25 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, "son günlerde askeri kontrol noktalarındaki gözaltıların arttığına" işaret edildi.

Açıklamada, "gözaltıların çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hastalar ve yaralılar dahil olmak üzere herkesi etkilediği, buna aşırılık ve sabotaj eylemlerinin de eşlik ettiği" aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

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