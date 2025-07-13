Dolar
40.18
Euro
46.96
Altın
3,354.94
ETH/USDT
2,989.00
BTC/USDT
118,712.00
BIST 100
10,358.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıldönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gazileri için düzenlenen programda konuşuyor.
logo
Gündem

İBB soruşturmasının şüphelisi Yıldız'a ait olduğu iddia edilen 4 bin 500 hediye market çekine el konuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, şüpheli Ertan Yıldız'ın makam odasında şoförü tarafından bulunan 4 bin 500 hediye market çekine el konuldu.

İlyas Kaçar  | 13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
İBB soruşturmasının şüphelisi Yıldız'a ait olduğu iddia edilen 4 bin 500 hediye market çekine el konuldu

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Soruşturma kapsamında, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı şüpheli Ertan Yıldız'ın şoförü Bayram Yıldırım'ın ifadesine başvuruldu.

Yıldırım'ın ifadesinde, Yıldız'ın makam odasını toplarken 4 bin 500 adet hediye market çeki bulduğunu söylediği öğrenildi.

Yıldırım'ın rızaen teslim ettiği öğrenilen söz konu çeklere, savcılığın talimatıyla İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince el konuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM'den Galata Kulesi'nde çekilen yanıltıcı nitelikteki videoya ilişkin açıklama
İBB soruşturmasının şüphelisi Yıldız'a ait olduğu iddia edilen 4 bin 500 hediye market çekine el konuldu
AGS ve ÖABT temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
Marmara Adası açıklarında makine dairesinde yangın çıkan feribot iskeleye yanaştırıldı
Ordu'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Benzer haberler

İBB soruşturmasının şüphelisi Yıldız'a ait olduğu iddia edilen 4 bin 500 hediye market çekine el konuldu

İBB soruşturmasının şüphelisi Yıldız'a ait olduğu iddia edilen 4 bin 500 hediye market çekine el konuldu

Şile Belediyesine yönelik soruşturmada Başkan Kabadayı'nın aralarında bulunduğu 6 zanlı adliyede

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 8'ine tutuklama talebi

Meksika'da eski Devlet Başkanı Nieto'ya İsrailli iş adamlarından rüşvet aldığı iddiasıyla soruşturma

Meksika'da eski Devlet Başkanı Nieto'ya İsrailli iş adamlarından rüşvet aldığı iddiasıyla soruşturma
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 10 şüpheli yakalandı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 10 şüpheli yakalandı
Yapay zeka uygulaması Grok'un paylaşımları hakkında soruşturma başlatıldı

Yapay zeka uygulaması Grok'un paylaşımları hakkında soruşturma başlatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet