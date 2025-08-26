Dolar
41.02
Euro
47.71
Altın
3,375.16
ETH/USDT
4,418.20
BTC/USDT
110,304.00
BIST 100
11,480.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malazgirt Zaferi’nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı"nda konuşuyor. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Avdagiç, AA Finans Masası'na konuk oldu.
logo
Gündem

Özel halk otobüsü işletmecilerinden, biriken alacaklarının ödenmemesi nedeniyle İBB'ye tepki

Özulaş Toplutaşım Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 6 yıldır yerine getirmediği sözleri nedeniyle özel halk otobüsü işletmecilerinin mağdur olduğunu belirtti.

Başak Akbulut Yazar  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
Özel halk otobüsü işletmecilerinden, biriken alacaklarının ödenmemesi nedeniyle İBB'ye tepki

Istanbul

İstanbul'da Özel Halk Otobüsü taşımacılığı yapan firmalardan Özulaş Toplutaşım Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Şahin, yazılı açıklamasında, İstanbul'un, 3 bin 120 otobüsle dünyanın en büyük özel halk otobüsü işletmeciliğini barındıran şehirlerden biri olduğu belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu sistemin yalnızca toplu ulaşımı değil, otomotivden bankacılığa, istihdamdan vergi gelirlerine kadar geniş bir alanda ülke ekonomisine katkı sağlayan önemli bir emek ve sermaye ürünü, milli bir servet niteliğinde olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Ancak ne yazık ki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 6 yıldır yerine getirmediği sözleri nedeniyle özel halk otobüsü işletmecileri derin bir mağduriyet yaşamaktadır. Her defasında verilen eksik, günübirlik ya da yanlış sözler esnafı oyalamaktan öteye geçmemiştir. Gelinen noktada belediye yönetimi özel halk otobüslerine ödeme yapamaz hale gelmiş, esnaf ise 'Nasıl alacağız, kime başvuracağız' sorularıyla çaresiz bırakılmıştır. Emek ve sermayemiz belediye eliyle yok edilmiştir. Esnaf, kazanan değil kaybeden ve her geçen gün fakirleşen bir yapıya dönüştürülmüştür. Belediye yöneticilerinin sözleri her seferinde boşa çıkmıştır. İçeride biriken borçları ödeme niyetleri olmadığı gibi mağduriyetimizi artırmaya devam ediyorlar. Koca bir belediyenin genel sekreterinin dahi verdiği söz tutulmuyorsa biz artık kime güveneceğiz?"

Son iş bırakma eyleminde de verilen sözlerin yerine getirilmemesinin esnafın sabrını tükettiğini belirten Şahin, özel halk otobüsü işletmecilerinin, binlerce emekçinin ve ailelerinin geleceğini riske atan bu tabloya karşı devlet yetkililerinden ivedilikle çözüm beklediğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran: Malazgirt ruhu, Terörsüz Türkiye idealimizin de yol haritalarından biridir
Özel halk otobüsü işletmecilerinden, biriken alacaklarının ödenmemesi nedeniyle İBB'ye tepki
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 42'ye düştü
Emine Erdoğan'dan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin hakkını, hukukunu en güçlü şekilde savunuyoruz

Benzer haberler

Özel halk otobüsü işletmecilerinden, biriken alacaklarının ödenmemesi nedeniyle İBB'ye tepki

Özel halk otobüsü işletmecilerinden, biriken alacaklarının ödenmemesi nedeniyle İBB'ye tepki

İBB'nin yurt dışından aldığı metro kredilerinin harcanmasına ilişkin BDDK raporu hazırlandı

İstanbul Valiliğinden sahipsiz köpeklerin toplatılması kararı

İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan sosyal medya yöneticisi "kullanılmışlık hissini" telefon notlarına yazdı

İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan sosyal medya yöneticisi "kullanılmışlık hissini" telefon notlarına yazdı
İSBİKE'nin yüzlerce bisikleti hurdalık alanda atıl durumda bekletiliyor

İSBİKE'nin yüzlerce bisikleti hurdalık alanda atıl durumda bekletiliyor
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet