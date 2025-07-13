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AGS ve ÖABT temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

ÖSYM Başkanlığınca ilk kez uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (MEB-AGS), AGS ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

Şeyma Güven  | 13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
AGS ve ÖABT temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Ankara

Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bugün yapılan AGS ve ÖABT'nin temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.

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Sınava başvuranlar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 23 Temmuz'da sona erecek.

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