Dolar
34.59
Euro
36.06
Altın
2,714.46
ETH/USDT
3,426.10
BTC/USDT
97,725.00
BIST 100
9,549.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrailliler, Tel Aviv’de Netanyahu hükümetinin ateşkes, esir takası anlaşması imzalaması ve erken seçime gidilmesi talebiyle protesto gösterisi düzenliyor.
logo
Dünya

İsrail güçleri, işgal altındaki El Halil'de sokağa çıkma yasağını ikinci gününde sürdürüyor

Eski Şehir bölgesinde yer alan Harem-i İbrahim Camisine girişler engellenirken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilerin evlerine taş atıyor.

Aysar Alais, Halime Afra Aksoy  | 23.11.2024 - Güncelleme : 23.11.2024
İsrail güçleri, işgal altındaki El Halil'de sokağa çıkma yasağını ikinci gününde sürdürüyor Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/AA

Ramallah

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisine girişleri dünden bu yana engellemeye ve Eski Şehir bölgesinde sokağa çıkma yasağı uygulamaya devam ediyor.

El Halil'deki İnsan Hakları Savunucuları Derneği Koordinatörü Imad Ebu Şemsiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cuma günü öğleden sonra Eski Şehir bölgesinin tamamının kapatıldığı, Filistinlilerin çok acil durumlar dışında evlerinden çıkmalarının engellendiğini ifade etti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Eski Şehir'de kendi evi de dahil bazı evlere taş ve boş cam şişeler attığını aktaran Şemsiyye, durumun çok tehlikeli olduğunu belirtti.

Şemsiyye, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Harem-i İbrahim Camisinden, Tel Runeyda Mahallesi'ne kadar bölgenin sokak ve caddelerinde yürüyüşler düzenlediğini aktardı.

Eski Şehir sakinlerinden Bedir Temimi ise "Bölgede, Filistin halkını hedef alan korkutma ve sindirme durumu var. Engel ve bariyerlerin artırılması, sokağa çıkma yasağı, Eski Şehir'i cehenneme çevirdi." dedi.

İsrail'in amacının Filistin halkını, bölgenin dışına iterek, Eski Şehir'i boşaltıp kontrolü ele geçirmek olduğunu kaydeden Temimi, "Burada kararlı şekilde duruyoruz ve gitmeyeceğiz." diye konuştu.

Filistin topraklarını gasbeden binlerce İsrailli, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'le birlikte dün Harem-i İbrahim Camisi ve çevresine baskın düzenlemişti.

İsraillilerin bu baskını, Chayei Sarah (Sebt Sarah) olarak adlandırdıkları kutlamaların bir parçası olarak gerçekleşiyor.

Mescid-i Aksa'dan sonraki en kutsal dördüncü cami

İşgal altındaki Kudüs kentinde bulunan Mescid-i Aksa’nın çevresi olarak kabul edilen El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke’deki Mescid-i Haram ile Medine’deki Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa’dan sonraki en kutsal dördüncü cami sayılıyor.

Caminin altında yer alan Hazreti İbrahim ve eşi Hazreti Sare’nin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve hanımlarının mezarlarının bulunduğuna inanılan mağara, İsrail tarafından “Ata Babalar (Machpelah)” olarak isimlendiriliyor. Harem-i İbrahim Camisi, bu nedenle sık sık fanatik Yahudilerin baskınlarına uğruyor.

Hazreti İshak ve hanımının bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalırken, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmış durumda.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentin çevre ilçelerinde kar etkili olmaya başladı
Hollanda-Türkiye dostluğunun 100. yılı Ankara'da kutlandı
İzmir'de şiddetli rüzgar cami minaresinin külahını devirdi
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Manisa'da hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

Benzer haberler

İsrail halkının yüzde 54'ü Lübnan'da ateşkesi destekliyor

İsrail halkının yüzde 54'ü Lübnan'da ateşkesi destekliyor

İsrail'in Gazze'deki saldırıları Amsterdam'da protesto edildi

İsrail güçleri, işgal altındaki El Halil'de sokağa çıkma yasağını ikinci gününde sürdürüyor

Trablus Üniversitesi Rektörü Lübnanlıların İsrail'e karşı birleştiğini söyledi

Trablus Üniversitesi Rektörü Lübnanlıların İsrail'e karşı birleştiğini söyledi
İngiltere, Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına uyacağının sinyalini verdi

İngiltere, Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına uyacağının sinyalini verdi
Dışişleri Bakanı Fidan: (Trump yönetiminin) PKK ile olan ilişkisini gözden geçireceğini değerlendiriyorum

Dışişleri Bakanı Fidan: (Trump yönetiminin) PKK ile olan ilişkisini gözden geçireceğini değerlendiriyorum
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet