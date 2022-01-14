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Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 8 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösterilere müdahalesinde 8 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

Mücahit Aydemir   | 14.01.2022
İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 8 Filistinliyi yaraladı Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Kudüs

Filistinliler, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Beyt Decin köyü başta olmak üzere Batı Şeria'nın birçok bölgesinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteriler düzenledi.

İsrail güçleri göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

Filistin'in resmi haber ajansı Vafa'nın hastane kaynaklarından aktardığına göre, İsrail güçlerinin gösterilere müdahalesinde 8 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.

Gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişinin de atılan gazdan etkilendiği belirtildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.​​​​​​​

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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