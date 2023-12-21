İsrail, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'taki saldırılarında 55 Filistinliyi öldürdü
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda, 55 Filistinliyi öldürdüğü duyuruldu.
Ankara
Dünyadan gelen ateşkes çağrılarına ve bölgede derinleşen insani krize rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürüyor.
- İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 20 bini aştı
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İsrail son 24 saatte Han Yunus'taki saldırılarında 55 Filistinliyi öldürdü
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçlerince, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 55 Filistinli öldürüldü.
İsrail ordusuna ait botların Gazze'nin güneyindeki Refah kentini yoğun bir şekilde bombalaması nedeniyle de çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı. Gazze Şeridi'nin orta kesimleri ile kuzeydeki Cibaliya bölgesini hedef alan saldırılar da çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.
Öte yandan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sivil savunma ekipleri, İsrail'in yoğun bombardımanı nedeniyle ölü ve yaralıların bulunduğu bölgeye ulaşamadığını duyurdu.
"Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin hizmet dışı kalması nedeniyle yaralılar hayatını kaybediyor"
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin hizmet dışı kalması ve Şifa Hastanesinde sağlık hizmetlerinin yetersizliğinden yüzlerce yaralı hayatını kaybediyor." ifadeleri kullanıldı.
İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'de 230 yere hava saldırısı düzenledi
Gazze'nin kuzeyinin yanı sıra güneyindeki Han Yunus'a kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgeye yönelik bombardımanlarına devam ediyor.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait hava araçlarının son 24 saatte, Gazze'de yaklaşık 230 yere saldırı düzenlediği bildirildi.
Bombalanan yerlerde 6 bin 700 kayıp var
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 20 bini aştı.
Saldırılarda öldürülenlerin 8 binden fazlasını çocuk, 6 bin 200'ünü de kadınlar oluşturuyor. İsrail'in devam eden saldırılarında 52 bin 600 Filistinli yaralandı.
İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında kalan kayıp kişilerin sayısının 6 bin 700 olduğu belirtilen açıklamada, bunların yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunun altı çizildi.
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'daki baskınlarında 2 Filistinliyi gözaltına aldı
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin Tulkerim'in kuzeydoğusundaki Sayda beldesine yönelik baskınında buldozerlerin sokaklarda dolaştığı ve Doğu Camisi önüne konuşlandırıldığı belirtildi.
İsrail askerlerinin kentin doğusundaki Deyr beldesine yaptığı baskında ise bir Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
İsrail askerlerinin ayrıca, Beytüllahim kentinin doğusundaki el-Asekira beldesine yaptığı baskında da Yasir el-Asekira adlı bir avukatı ağır bir şekilde darbederek gözaltına aldığı kaydedildi.
İsrail'in 7 Ekim sonrası Gazze'yi işgalinde son durum
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 binden fazla Filistinli öldürüldü, 52 bin 600’den fazla kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 137’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 469 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 118 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.
Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.