İsrail Dışişleri Bakanı'ndan "Nehirden denize, Filistin özgür olacak" sloganının yasaklanması talebi

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'dan Birleşik Krallık'taki kamusal alanlarda "Nehirden denize, Filistin özgür olacak" sloganının kullanılmasının yasaklanmasını istedi.

Ekrem Biçeroğlu  | 18.10.2025 - Güncelleme : 19.10.2025
İstanbul

Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Cooper ile telefonda görüştüğünü belirterek, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının şartlarını ihlal ettiğini iddia etti.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik soykırımla tüm dünyanın tepkisini çeken İsrail'in Dışişleri Bakanı Saar, Trump Planı'nın uygulanması sürecini görüştüklerini dile getirerek, Hamas'ın İsrail'le işbirliği yapan çetelere karşı tavrını öne sürüp "Gazze üzerinde kontrolünü pekiştirme çabası gösterdiğini ve yargılama olmaksızın kitlesel ve aleni infazlar gerçekleştirdiğini" ileri sürdü.

Filistinlilerin ve onlara destek olan halkların desteğinden rahatsız olduğunu belirten Saar, "Birleşik Krallık'taki kamusal alanlarda 'Nehirden denize, Filistin özgür olacak' sloganının kullanılmasına karşı pratik önlemler alınması gerektiğini de gündeme getirdim." ifadelerini kullandı.

Saar, "İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın geçen hafta yaptığı ve söz konusu ifadenin antisemitik bir söylem olduğunu belirttiği açıklamasını" hatırlatarak, söz konusu sloganın gerçekte İsrail'i ortadan kaldırma çağrısı olduğu iddiasında bulundu.

Filistinlilere destek sloganının yasaklanması talebiyle "ifade özgürlüğü ile nefret söylemi arasına bir çizgi çekilmesi gerektiğini" savunan Saar, açıklamasında, "Başbakan Starmer'ın sözlerinin, Birleşik Krallık'ın antisemitizmle mücadelesinde tarihi bir dönüm noktasının parçası olması gerektiğini ve Almanya'daki bazı eyaletlerde yapıldığı gibi bu sloganın kullanılmasını yasaklamak için yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu" belirtti.

Birmingham polisinin, Maccabi Tel Aviv taraftarlarının 6 Kasım'da Villa Park'ta Aston Villa'ya karşı oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçına katılmasına izin vermemesini görüştüklerini bildiren Saar, kararı "utanç verici" olarak değerlendirerek geri çekilmesi talebinde bulundu.

Saar ayrıca, İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper'ın hükümetin kararla ilgili çekincelerini ifade ettiğini, çözüm bulunması için çalışmalar yapılacağını aktardı.

