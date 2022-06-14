Dolar
17.26
Euro
18.02
Altın
1,815.64
ETH/USDT
1,209.80
BTC/USDT
22,301.00
BIST 100
2,517.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara'da etkili olan sağanak yağışın ardından araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Eskişehir Yolu Ümitköy Köprüsü mevkiinden yayındayız Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cenevre’de "Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi (CEDAW) Komitesi" oturumunda konuşuyor Ankara'nın Akyurt ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından, su basan dükkanlardaki zarar gören eşyalar boşaltılıyor
logo
Dünya

İsrail’den “ABD öncülüğünde İran'a karşı bölgesel bir koalisyon" kurulması çağrısı

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ABD öncülüğünde İran'a karşı "bölgesel bir koalisyon kurulması” çağrısını yineledi.

Mücahit Aydemir   | 14.06.2022
İsrail’den “ABD öncülüğünde İran'a karşı bölgesel bir koalisyon" kurulması çağrısı

Kudüs

Gantz, İsrail askerleri için düzenlenen bir ödül töreninde konuştu.

Bakan Gantz, konuşmasında, “İran'ın nükleer tesislerin kameralarını kapattığını, bölgedeki saldırgan operasyonlarını genişlettiğini, nükleer anlaşmaya varma girişimlerini reddeden ve buna meydan okuyan eylemlerine devam ettiğini” ileri sürdü.

"(İran'a karşı) ABD liderliğinde ortak bir bölgesel güç inşa etmeye ihtiyaç var." diyen Gantz, "Amerikalı ortaklarımız ve müttefiklerimizle olan ortaklık ve derin ilişkilerin yanı sıra son yıllarda bölge ülkeleriyle kurduğumuz ve geliştirdiğimiz ilişkiler, İsrail'in bölgedeki başarısının önemli bir unsurudur." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma Bakanı Gantz, mayıs ayında ABD’ye düzenlediği ziyareti sırasında da benzer bir çağrıda bulunmuştu.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Polise yumruk atan DBP'li Aydeniz'in suç dosyası kabarık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Başbakan Yardımcısı Overçuk'u kabul etti
Başkentte sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
NATOPA Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu ortak toplantısı başladı
Yalova'da dev gemi denizden karaya iki günde 10 saatlik operasyonla taşındı

Benzer haberler

İsrail’den “ABD öncülüğünde İran'a karşı bölgesel bir koalisyon" kurulması çağrısı

İsrail’den “ABD öncülüğünde İran'a karşı bölgesel bir koalisyon" kurulması çağrısı

Biden, 13-16 Temmuz'da İsrail, Batı Şeria ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek

AB, Filistin’e yönelik askıya aldığı mali desteği sürdürecek

BM: İsrail'in uluslararası hukuka uymasını sağlamak için yeni yollar aranmalı

BM: İsrail'in uluslararası hukuka uymasını sağlamak için yeni yollar aranmalı
Lübnan Cumhurbaşkanı: İsrail'in tehditlerini kabul etmiyoruz

Lübnan Cumhurbaşkanı: İsrail'in tehditlerini kabul etmiyoruz
İsrail'de Bennett hükümetinin ilk yılı: Netanyahu geri mi dönüyor?

İsrail'de Bennett hükümetinin ilk yılı: Netanyahu geri mi dönüyor?