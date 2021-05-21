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Dünya

İsrail bombardımanında ölen 11 yaşındaki Gazzeli kızın babası: Kızım bedeni paramparça edilecek ne suç işledi

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda annesinin, evlerinden 50 metre uzaktaki ablasının evine elektrikli fırın istemek için gönderdiği 11 yaşındaki kız çocuğu, boş arazideyken İsrail savaş uçaklarından atılan bomba ile hayatını kaybetti.

Muhammed Semiz   | 21.05.2021
İsrail bombardımanında ölen 11 yaşındaki Gazzeli kızın babası: Kızım bedeni paramparça edilecek ne suç işledi Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

Hayatını kaybeden çocuğun babası Saad Aseliyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "evimin meleği" şeklinde bahsettiği kızı Dima Aseliyye'nin İsrail savaş uçaklarından atılan bombayla hayatını kaybetmesine ilişkin "Hatıralarım kızımın evden çıkmasıyla kayboldu." ifadelerini kullandı.

Bombanın düştüğü sırada evinin terasında olduğunu söyleyen 45 yaşındaki baba Aseliyye, "O sırada evimin terasında yola bakıyordum. Kızımın evden çıktığını gördüm. Aniden bir bomba düştü ve her yeri toz ve alevler kapladı."dedi.

Bombardımanda kızının vurulmuş olabileceğini tahmin etmediğini belirten Aseliyye, olayın şokunu atlattıktan sonra ambulansı arayarak evinin yakınında bir İsrail saldırısı gerçekleştiğini bildirdiğini dile getirdi.

Aseliyye, telefonda konuşurken toz bulutunun dağıldığını ve bir ceset gördüğünü, hemen aşağıya kontrol etmek için indiğinde cesedin kızına ait olduğunu gördüğünü söyledi.

Telefonu bir kenara fırlatıp ağlayarak çığlık atmaya başladığını belirten Aseliyye, "Çocuğumun onlara ne yaptığını bilmiyorum. Çocuğum bedeni paramparça edilecek ne suç işledi?" ifadelerini kullandı.

Aseliyye, çocuğunun başına gelenlerden olup biten her şeyi izleyen uluslararası toplum ve Arap ülkelerinin sorumlu olduğunu söyledi.

İsrail'in bölgede askeri hedeflerin olmadığını bildiğini ve masum elektrikli fırın taşıyan bir çocuğu vurduğunu kaydeden Aseliyye, "Allah'tan onun acı dolu ayrılığında sabır vermesini niyaz ediyorum." dedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 232 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralı sayısının ise 1900'a ulaştığını bildirmişti.

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