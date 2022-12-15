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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

İsrail basını: Tel Aviv, Ukrayna'ya NATO üzerinden İran konusunda istihbarat sağlıyor

İsrail'in Ukrayna'ya NATO üzerinden İran konusunda istihbarat sağladığı bildirildi.

Çağrı Koşak   | 15.12.2022
İsrail basını: Tel Aviv, Ukrayna'ya NATO üzerinden İran konusunda istihbarat sağlıyor

İstanbul

Haaretz gazetesinde yayınlanan haberde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatmasından bu yana Kiev ile gerilim yaşayan İsrail'in "Ukrayna'ya dolaylı yardımda bulunduğu" belirtildi.

Haberde, Rusya-Ukrayna savaşında tarafsız kalmaya çalışan İsrail'in siyasi tutumunun "İran'ın Moskova'ya askeri yardım sağlamasıyla" önemli bir değişime uğradığı vurgulandı.

Haaretz'e konuşan İsrailli bir güvenlik yetkilisi, "İran'ın Rusya'ya insansız hava aracı (İHA) temin etmesi ve askeri işbirliğini artırması, Tahran için stratejik bir hata ve İsrail-NATO ilişkilerinin başına gelen en güzel şey." ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ve Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, yaklaşık bir buçuk ay önce Ukraynalı yetkililerin İran İHA'ları hakkındaki istihbarat taleplerini geri çevirmişti.

İsrail'in Rusya-Ukrayna savaşında tarafsız kalma çabası

İran ile askeri işbirliğini artıran Rusya'nın Tel Aviv ile ilişkileri ve Ukrayna'nın silah yardımı çağrıları, İsrail'in önündeki en zorlu dış politika sınavı olarak değerlendiriliyor.

Tel Aviv yönetimi "Rusya ve Ukrayna'daki sayısı yüz binlere ulaşan Yahudi cemaati" ve "Suriye'de Moskova ile askeri koordinasyon ve güvenlik" nedeniyle Rusya'yı karşısına almaktan çekiniyor.

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