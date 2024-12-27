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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, "azınlıkların korunması" gerekçesiyle Suriye'ye müdahale arayışlarını sürdürüyor

Suriye'de 61 yılık Baas rejiminin çöküş sürecine girmesiyle toprak işgalini ilerleten İsrail yönetimi, Suriye'deki azınlıkları koruma bahanesiyle bu ülkedeki gelişmelere müdahale arayışlarına devam ediyor.

Burak Dağ  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
İsrail, "azınlıkların korunması" gerekçesiyle Suriye'ye müdahale arayışlarını sürdürüyor

Kudüs

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrailli sivil toplum kuruşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"(Cumhurbaşkanı) Erdoğan'ın Kürtlerin özerkliğini ortadan kaldırmaya yönelik açık tehditleri" olduğunu öne süren Bakan Saar, Suriye'deki azınlıkları korumanın uluslararası toplumun sorumluluğunda olduğunu savundu.

Saar, "Şu anda (Suriye'de) Alevilerle çatışmalar, Hristiyanlara yönelik tacizler ve Kürtlerin özerkliğini ortadan kaldırmaya yönelik tehditler var." ifadesini kullandı.

İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

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