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Dünya

İsrail askerlerince Batı Şeria'da vurularak ağır yaralanan Filistinli çocuk yaşamını yitirdi

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermiyle göğsünden vurarak ağır şekilde yaraladığı Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

Esat Fırat   | 28.07.2021
İsrail askerlerince Batı Şeria'da vurularak ağır yaralanan Filistinli çocuk yaşamını yitirdi Fotoğraf: Hisham K. K. Abu Shaqra / AA

Kudüs

Filistinli Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerince Batı Şeria'nın El-Halil kentine bağlı Beyt Ummer beldesinde vurulan 12 yaşındaki Muhammed el-Allami’nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, Allami’nin göğsünden vurularak ağır yaralandığına dikkat çekilerek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından akşam saatlerine doğru yapılan yazılı açıklamada, ikindi saatlerinde Beyt Ummer beldesinde İsrail askerlerince gerçek mermiyle göğsünden vurulan bir çocuğun ağır yaralı bir şekilde El-Halil’deki bir hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, Filistinli aktivist Muhammed Avad, Beyt Ummer beldesinde herhangi bir olay olmadığını, İsrail askerlerinin kasten yoldan geçen araca ateş açtığını ve araçta babasıyla bulunan 12 yaşındaki Muhammed el-Allami adlı çocuğun ağır yaralandığını belirtmişti.

Beyt Ummer Beldesi Belediye Başkanı Nasri Sabarne de, “El-Allami'nin aracına ateş etmek, işgalcilerin bölgede gerçekleştirdiği yeni bir yargısız infaz suçudur.” demişti.

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