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Dünya

İspanya'nın doğu ve güneybatı bölgeleri için şiddetli yağış uyarısı

İspanya'nın doğusundaki Valensiya bölgesi ile güneybatısındaki Kanarya Adaları şiddetli yağıştan dolayı alarma geçti.

Şenhan Bolelli  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
İspanya'nın doğu ve güneybatı bölgeleri için şiddetli yağış uyarısı

Madrid

Valensiya özerk yönetim hükümetine bağlı olan Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, Castellon ile Alicante kentlerinde şiddetli yağıştan dolayı kırmızı alarma geçildiği bildirildi.

Alarmdan dolayı Castellon'a bağlı bazı ilçelerde çok sayıda yolun trafiğe kapandığı, okullarda eğitime ara verildiği ve açık hava etkinliklerinin ertelendiği belirtildi.

Yetkililer, halktan zorunlu olmadıkça seyahatten kaçınmalarını, nehir yatakları içinde ve yakınında faaliyetlerde bulunulmamasını istedi.

Meteoroloji yetkilileri, Castellon'da metrekareye 200 litreye yakın yağış düştüğü bilgisini paylaştı.

Diğer yandan Kanarya Adaları özerk yönetim hükümeti Acil Durumlar Müdürlüğü de Büyük Kanarya adasında birçok yerde şiddetli yağışlardan dolayı acil durum ilan edildiğini açıkladı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, gerek Castellon gerekse Büyük Kanarya'da bazı yerlerde sulara kapılan araçların sürüklendiği, tarım alanlarının su içinde kaldığı ve yollarda kısmi çöküntülerin olduğu yer aldı.

Meteoroloji yetkilileri, şiddetli yağışların yarından itibaren azalacağı tahmininde bulundu.

Bu arada şiddetli yağıştan dolayı Murcia kentinin Lorca ilçesinde 2 Mart'ta kayıp olduğu duyurulan 50 yaşındaki bir çiftçinin cesedinin bugün bulunduğu bildirildi.

İspanya'da 29 Ekim'de yaşanan ve özellikle Valensiya bölgesini vuran sel felaketinde 232 kişi hayatını kaybetmişti.

Hükümet, 75'i Valensiya'da olmak üzere 78 ilçe ve kasabadaki afetzedelerin yaralarını sarabilmek ve bölgenin yeniden yapılanması için yaklaşık 14 milyar avro aktarılacağını duyurmuştu.

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