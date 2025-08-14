İspanya: İsrail'in "E1" yerleşim planını ilerletme kararı uluslararası hukukun ihlali
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail makamlarının "E1" yerleşim planını ilerletme kararına ilişkin, "İsrail hükümetinin, Batı Şeria'da 3 bin konut inşa etme kararı, uluslararası hukukun bir başka ihlalidir." açıklamasında bulundu.
Madrid
Albares, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığı yönündeki açıklamasına, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından tepki gösterdi.
İspanya Dışişleri Bakanı, "İsrail hükümetinin, Batı Şeria'da 3 bin konut inşa etme kararı, uluslararası hukukun bir başka ihlalidir. Bu karar, barışa giden tek yol olan iki devletli çözümün uygulanabilirliğini baltalamaktadır. Yerleşimlerin genişlemesini ve yerleşimci şiddetini kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
Smotrich "E1" projesini onaylayacağını duyurmuştu
İsrail kabinesinin aşırı sağcı Bakanı Smotrich, dün, "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu.
İsrail Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu, 20 Ağustos'ta, "E1" projesi kapsamında 3 bin 401 yasa dışı konutun inşası planına nihai onay vermek için toplanacak.
Smotrich'in açıklamalarına Avrupa Birliği (AB) de tepki vermişti.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedilmişti:
"İsrail makamlarının E1 yerleşim planını ilerletme kararı, iki devletli çözümü daha da zayıflattığı gibi uluslararası hukuku da ihlal ediyor. Uygulanması halinde, bu bölgede yerleşim yeri inşası, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki coğrafi ve bölgesel yakınlığı kalıcı olarak ortadan kaldıracak ve Batı Şeria'nın kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıyı koparacak."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.