İngiltere'de lise öğrencisi, canlı yayında BBC'yi Gazze'deki soykırımın "suç ortağı" olmakla suçladı
İngiltere'de lise öğrencisi, BBC'nin canlı yayınında, Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi çağrısında bulunarak yayın kuruluşunu, soykırımın "suç ortağı" olmakla itham etti.
Londra
BBC'nin Liverpool'da üniversite sınav sonuçlarının açıklandığı gün yaptığı röportajda bir öğrenci, "Bu bağlamda, özgür Filistin, soykırımı bitirin, BBC bu konuda suç ortağı." ifadelerini kullandı.
Sunucu, kısa süreli şaşkınlığın ardından öğrencinin sözünü keserek, "Biz burada sınav sonuçlarını konuşuyoruz. Gazze tamamen başka bir konu." dedi.
Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunda birçok kullanıcı, öğrenciyi cesaretinden ötürü tebrik ederken, "korkusuz" ve "zeki" olarak tanımladı ve insanlığın hala daha iyi bir gelecek umudu taşıyabileceğini belirtti.