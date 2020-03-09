Euro
6.99
Dolar
6.12
BIST 100
102,215.90
Altın
1,677.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarımda Kadın Girişimciliği Çalıştayı - İzmir Türkiye Elektrik Sanayi Birliği 16. Olağan Genel Kurulu - Ankara
logo
Dünya

İranlı Milletvekili: Ülkede Kovid-19 dışında menşei belli olmayan bir virüs daha var

İran Meclisi Milletvekili Berzeger, ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) olarak adlandırılanın dışında ülkede ABD'nin yaydığı menşei belli olmayan bir virüsün daha olduğunu söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 09.03.2020
İranlı Milletvekili: Ülkede Kovid-19 dışında menşei belli olmayan bir virüs daha var

Istanbul

İran Meclisi Milletvekili ve Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Üyesi Şehruz Berzeger, ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) olarak adlandırılanın dışında ülkede ABD'nin yaydığı menşei belli olmayan bir virüsün daha olduğunu söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Berzeger, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ve Meclis Başkanı Ali Laricani'nin de katıldığı Sağlık Komisyonu toplantısında ele alınan konulara ilişkin bilgi verdi.

Berzeger, "Sağlık Bakanı'nın açıklamalarına göre, Gilan kentindeki koronavirüsün bir kısmı Çin'in Vuhan kentinde tespit edilen Kovid-19'dan tamamen farklı. Bu virüs 25 yaşındaki bir hemşireye dahi acımıyor." dedi.

Kovid-19'dan farklı bu virüsün Kum kentinde de göründüğünü kaydeden Berzeger, "İkinci virüsün kaynağı neresidir belli değil? Sağlık Bakanı'nın konuşmalarından anladığım, ülkede 2 çeşit virüs var; biri Çin'in Vuhan kentinde görülen, diğeri ise menşei belli olmayan bir virüs. Tahminim bu ikinci virüs, ABD'nin İran'da yaydığı biyo-terörizm virüsü olabilir." ifadelerini kullandı.

İran'da son olarak Kovid-19 nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 237'ye, vaka sayısının ise 7 bin 161'e yükseldiği açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail siyasetinin yeni gerçeği: Sonuçsuz seçimler
Petroldeki düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
Riyad’da taht kavgasında yeni perde
Fed'in bitmeyen imtihanı: Parasal genişlemede 4. faz gelir mi?
İran 11. dönem meclis seçimleri: Meşru ama makbul değil

Benzer haberler

Almanya'da koronavirüsün ekonomik etkisinde hedef şirket iflaslarını önlemek

Almanya'da koronavirüsün ekonomik etkisinde hedef şirket iflaslarını önlemek

İranlı Milletvekili: Ülkede Kovid-19 dışında menşei belli olmayan bir virüs daha var

Koronavirüs nedeniyle FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri ertelendi

Avrupa'da koronavirüs vakaları da tedbirleri de artıyor

Avrupa'da koronavirüs vakaları da tedbirleri de artıyor
İtalya'da Kovid-19 tedbirlerine karşı çıkan cezaevi isyanlarında 6 mahkum öldü

İtalya'da Kovid-19 tedbirlerine karşı çıkan cezaevi isyanlarında 6 mahkum öldü
Türkiye silah endüstrisindeki gelişmeler sayesinde silah ithalatını azalttı

Türkiye silah endüstrisindeki gelişmeler sayesinde silah ithalatını azalttı