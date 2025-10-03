Dolar
Dünya

İsrail medyasına göre ABD'de bir üniversite, İsrail askerlerini eğitmek amacıyla ABD ordusuna kadavra sattı

ABD’nin Güney Kaliforniya Üniversitesi’nin (USC), aileleri tarafından gömülmesi istenmeyen en az 32 kadavrayı, İsrail ordusuna bağlı sağlık ekiplerinin de katıldığı eğitimlerde kullanılmak üzere ABD Donanması'na sattığı belirtildi.

Ekrem Biçeroğlu, Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
İsrail medyasına göre ABD'de bir üniversite, İsrail askerlerini eğitmek amacıyla ABD ordusuna kadavra sattı Fotoğraf: Lokman Vural Elibol/AA

Kudüs

ABD’nin Güney Kaliforniya Üniversitesi’nin (USC), aileleri tarafından gömülmesi istenmeyen en az 32 kadavrayı, İsrail ordusuna bağlı sağlık ekiplerinin de katıldığı eğitimlerde kullanılmak üzere doktor ve sağlık personelinin eğitimi için Los Angeles’taki ABD Donanması'na sattığı belirtildi.

İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesi, söz konusu bilgilerin USC İletişim ve Gazetecilik Fakültesi’ne bağlı Annenberg Media tarafından yürütülen bir soruşturma sonucunda ortaya çıktığını bildirdi.

Gazete, USC’ye bağlı Annenberg Media sitesine dayandırdığı haberinde, kadavraların, ölenlerin veya ailelerinin önceden rızası alınmadan ABD Donanması'na gönderildiğini ve İsrail ordusu sağlık ekiplerinin de katıldığı tıbbi eğitimlerde kullanıldığının ortaya çıkarıldığını aktardı.

Soruşturmaya göre, üniversitenin 2017’den bu yana onlarca cenazeyi Amerikan Donanması’na teslim ettiği ve bunlardan bazılarının Los Angeles’ta İsrailli sağlık personelinin özel tıbbi eğitimlerinde kullanıldığı kaydedildi.

Gazetenin haberinde, belgelerde en az 32 cenazenin doğrudan İsrail ordusu personelinin travma tedavi kurslarında kullanıldığı vurgulandı.

Kadavraların karşılığında 860 bin dolardan fazla ödeme

Donanmanın kadavralar karşılığında üniversiteye 860 bin dolardan fazla ödeme yaptığı ve geçerli başka bir sözleşme kapsamında 2026 yılına kadar toplam miktarın 1 milyon doları aşmasının muhtemel olduğu bildirildi.

Eğitimlerin, Amerikan Donanması Travma Eğitim Merkezi tarafından yürütülen Los Angeles Genel Tıp Merkezi’nde gerçekleştirildiği aktarılan haberde, merkezin yalnızca ABD sağlık personeline değil aynı zamanda İsrail ekiplerine de eğitim sunduğuna işaret edildi.

Uzmanlar, yasalar izin verse bile bu cesetlerin eğitim ve bilimsel amaçlar için kullanılmasının tartışmalı bir uygulama olduğunu savunuyor.

Miami Üniversitesi’nden Profesör Thomas Champney, "Ölü olsalar bile onlara yaşayanlara gösterdiğimiz saygı ve muameleyi göstermek gerekir." dedi.

USC'nin ise söz konusu faaliyetin Kaliforniya yasalarına uygun olarak gerçekleştirildiğini iddia ettiği ve bu yasaların, kimliği bilinmeyen veya talep edilmeyen cesetlerin araştırma ve eğitim amaçlı kullanılmasına izin verdiğine dikkat çekildi.

Üniversite içinde ise uygulamaya karşı öfkenin arttığı vurgulanan haberde, belgeleri gören öğrencilerin uygulamayı “iğrenç ve güven ihlali” olarak nitelediği ifade edildi.

Gazeteye konuşan bir öğrenci, “İsrail işgal ordusu bizimle eğitim yapıyor, neden şu anda kamu hastanelerimizde soykırım gerçekleştiren bir yabancı orduyu eğitiyoruz?” diyerek tepkisini dile getirdi.

