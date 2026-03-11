Dolar
İran'ın misillemesinde Tel Aviv'e bombalar düşüyor
Dünya

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında 17 kişinin daha hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ethem Emre Özcan, Saber Ghanem Ibrahım Eıd, Safiye Karabacak  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları ülkenin güneyindeki El-Ensariye beldesine yoğun saldırılar düzenledi.

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), Sur kentinin güneydoğusundaki Hoş bölgesinde bir kafeteryayı hedef aldığı, saldırıda yaralıların bulunduğu ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı ise bir İsrail İHA'sının akşam saatlerinde Beyrut'un güneyindeki Avzai bölgesinde bir motosikleti hedef aldığı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Güneydeki Doğu Zavtar beldesinde akşam saatlerinde düzenlenen İsrail saldırısında da 2 kişinin öldüğü kaydedildi.

İsrail saldırılarında Nebatiye'ye bağlı Kılaviyye beldesinde 4, Sur kentine bağlı Hinnaviyye beldesinde ise 3 kişi yaşamını yitirdi.​​​​​​​

İsrail uçakları gece saatlerinde Sur kentindeki Kana beldesi ve Hoş bölgesine yoğun hava saldırıları düzenledi.

Sağlık Bakanlığı, Kana beldesindeki saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 5 kişinin de yaralandığını açıkladı. Hoş bölgesindeki saldırıda ise 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Bakanlık, ayrıca ülkenin doğusundaki Zelaya beldesine yapılan hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi

AA muhabirinin bölgeden aktardığına göre, İsrail ordusu halkı evlerini terk etmeye zorladığı Dahiye bölgesine son 1 saatte 2 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırılar sonrası şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Öte yandan İsrail ordusu, Hizbullah altyapısını hedef aldığını öne sürerek Beyrut'a saldırı başlattığını duyurdu.

Hizbullah: İsrail hedeflerine yönelik 26 saldırı gerçekleştirdik

Hizbullah'ın yayımladığı açıklamalarda, bu saldırıların İsrail’in Lübnan’da onlarca kenti ve kasabayı, başkent Beyrut’un Dahiye bölgesini hedef alan saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Hizbullah’ın, İsrail'e ait 8 askeri toplanma noktası, 2 yerleşim birimi, 4 askeri üs, 6 askeri mevzi ve kışla, 3 topçu mevzisini, bir askeri sanayi şirketinin hedef aldığı, iki saha operasyonu gerçekleştirdiği ve 26 saldırı düzenlediği kaydedildi.

Hizbullah, ülkenin güneyindeki Hiyam kenti, İsrailli askerlerin toplandığı noktaları ve mevzileri, Hiyam Hapishanesinin doğusu roket atışlarıyla hedef aldığını belirtti.

Ayrıca Hizbullah, Lübnan-Filistin sınırındaki Adise beldesinin kırsalındaki İsrail’e ait araç ve askerlerin bulunduğu bir noktayı; Merkaba beldesindeki yeni mevziyi, sınırdaki Marun er-Ras beldesinin doğusundaki Kahil Tepesi’ni ve Ayterun köyündeki Hanuk bölgesini topçu atışlarıyla hedef aldığını açıkladı.

Hizbullah Hayfa kentinin doğusundaki Metula ve Misgav Am yerleşimlerini, Tziporit askeri üssünü, Taberiye Gölü’nün batısındaki Shamshon üssünü, Giv’a üssünü ve Lübnan sınırına 120 kilometre uzaklıktaki Tel Aviv'in güneyinde bulunan Tel Hashomer üssünü (Genelkurmay karargahı) de hedef aldı.

İsrail birçok askeri mevziyi hedef aldı

Hizbullah Hiyam kentinin güneyindeki Hamamis tepesinde kurulan yeni mevziyi, Abbad mevzisini ve çevresini, sınırdaki Aytarun beldesinde kurulan yeni bir mevziyi, Aytarun beldesinin karşısındaki Malkiye mevzisini, Hayfa’nın güneyindeki Mishmar HaCarmel füze savunma tesisini ve Yiftah kışlasını füzelerle hedef aldığına işaret etti.

Hizbullah ayrıca Abbad mevzisi çevresindeki bir topçu bataryasını, Sasa yerleşimindeki bir topçu mevzisini, Merc mevzisi yakınındaki bir topçu bataryasını ve Akka’nın güneydoğusundaki Yodfat askeri sanayi şirketini hedef aldığını açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 570'e, yaralı sayısının ise 1444'e yükseldiğini bildirmişti.

