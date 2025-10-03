Dolar
41.68
Euro
48.99
Altın
3,884.98
ETH/USDT
4,496.70
BTC/USDT
122,000.00
BIST 100
10,858.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

ABD Kongre üyesinden Küresel Sumud Filosu yolcularını alıkoyan İsrail'e tepki

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Rashida Tlaib, İsrail'in Küresel Sumud Filosu yolcularını yasa dışı alıkoymasına tepki göstererek, yolcuların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Hakan Çopur  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
ABD Kongre üyesinden Küresel Sumud Filosu yolcularını alıkoyan İsrail'e tepki Fotoğraf: Rashida Tlaib/AA

Washington

ABD Kongresinin Filistin asıllı tek üyesi olan Tlaib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bir açıklama yaptı.

Tlaib, açıklamasında, "İsrail hükümeti, aralarında yaklaşık 20 ABD vatandaşının da bulunduğu Küresel Sumud Filosu’nun 450’den fazla yolcusunu yasa dışı bir şekilde alıkoydu. Onların derhal serbest bırakılmasını ve İsrail tarafından gözaltında tutulurken kötü muamele ve işkenceden korunmalarını talep etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Demokrat Kongre üyesi, açıklamasında ayrıca, "Gazze’deki kuşatma ve soykırıma derhal son verin." vurgusunu yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD'ın "Sındırgı 6,1 Depremi Raporu" yayımlandı
Özgürlük Filosu Koalisyonu Türkiye Temsilcisi Songür: 3-4 gün içinde Gazze sınırlarına ulaşacağız
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar ulaştı
Denizciler, Küresel Sumud Filosu'na destek için Karadeniz'e açıldılar
Konya'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı trafik kazası kamerada

Benzer haberler

ABD Kongre üyesinden Küresel Sumud Filosu yolcularını alıkoyan İsrail'e tepki

ABD Kongre üyesinden Küresel Sumud Filosu yolcularını alıkoyan İsrail'e tepki

İsrail'in ABD'li sosyal medya fenomenlerine yaptığı ödemeler FARA kayıtlarına yansıdı

İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndaki İtalyan parlamenterler ülkelerine döndü

Dışişleri: (Küresel Sumud Filosu) Konsolosluk görevlileri Türk vatandaşları ile bugün ilk defa yüz yüze iletişime geçti

Dışişleri: (Küresel Sumud Filosu) Konsolosluk görevlileri Türk vatandaşları ile bugün ilk defa yüz yüze iletişime geçti
İsrail medyasına göre ABD'de bir üniversite, İsrail askerlerini eğitmek amacıyla ABD ordusuna kadavra sattı

İsrail medyasına göre ABD'de bir üniversite, İsrail askerlerini eğitmek amacıyla ABD ordusuna kadavra sattı
ABD Başkanı Trump, Hamas'a "anlaşmaya varması için" pazartesi günü TSİ 01.00'e kadar süre verdi

ABD Başkanı Trump, Hamas'a "anlaşmaya varması için" pazartesi günü TSİ 01.00'e kadar süre verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet