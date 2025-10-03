ABD Kongre üyesinden Küresel Sumud Filosu yolcularını alıkoyan İsrail'e tepki
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Rashida Tlaib, İsrail'in Küresel Sumud Filosu yolcularını yasa dışı alıkoymasına tepki göstererek, yolcuların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Washington
ABD Kongresinin Filistin asıllı tek üyesi olan Tlaib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bir açıklama yaptı.
- İsrail, Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
- Sumud Filosu aktivistleri, İsrailli Bakan'ın provokasyonuna "Özgür Filistin" sloganıyla karşılık verdi
- Türkiye, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını "terör eylemi" olarak niteledi
- Türkiye, İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'ndaki vatandaşları için tüm girişimlerde bulunuyor
- İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına dünya genelinde protestolar sürüyor
- Özgürlük Koalisyonu Filosu: Gazze için İtalya'dan çıkan 11 gemi yoluna devam ediyor
- Dışişleri: (Küresel Sumud Filosu) Konsolosluk görevlileri Türk vatandaşları ile bugün ilk defa yüz yüze iletişime geçti
Tlaib, açıklamasında, "İsrail hükümeti, aralarında yaklaşık 20 ABD vatandaşının da bulunduğu Küresel Sumud Filosu’nun 450’den fazla yolcusunu yasa dışı bir şekilde alıkoydu. Onların derhal serbest bırakılmasını ve İsrail tarafından gözaltında tutulurken kötü muamele ve işkenceden korunmalarını talep etmeliyiz." ifadelerini kullandı.
Demokrat Kongre üyesi, açıklamasında ayrıca, "Gazze’deki kuşatma ve soykırıma derhal son verin." vurgusunu yaptı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Küresel Sumud Filosu
İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.
Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.
Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.