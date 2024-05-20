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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni”nde konuşuyor.
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Dünya

İran'da helikopter kazasında ölenlerin cenazeleri Tebriz'e nakledildi

İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyette bulunanların cenazeleri kaza mahallinden alınarak Tebriz'e intikal ettirildi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
İran'da helikopter kazasında ölenlerin cenazeleri Tebriz'e nakledildi Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

İstanbul

İran devlet televizyonunda yayınlanan haberde, cenazelerin intikali ve Tebriz'de düzenlenecek tören hakkında bilgi verildi.

Tebriz'deki Rahmet Vadisi Mezarlığı yerleşkesine intikali yapılan cenazelerin, yarın yerel saatle 09.00'da halkın katılacağı törenle Tebriz Şehitler Meydanı'ndan Meşhed'e götürülmek üzere Tebriz Uluslararası Havalimanı'na götürüleceği kaydedildi.

Meşhed'deki programa ilişkin ise henüz bilgi verilmedi.

Helikopter kazası

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle ülkeye dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları, İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.

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