Dolar
18.61
Euro
19.15
Altın
1,739.02
ETH/USDT
1,120.80
BTC/USDT
16,072.00
BIST 100
4,780.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran'da hava kirliliği nedeniyle Elburz ve Tahran'da okullar tatil edildi

İran'ın Elburz ve Tahran eyaletlerinde hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

Haydar Şahin   | 22.11.2022
İran'da hava kirliliği nedeniyle Elburz ve Tahran'da okullar tatil edildi

Tahran

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Elburz Valiliği Sivil İşler Koordinasyon Başkan Yardımcısı Ahmed Efzeli, eyalette devam eden ve yüksek seviyede seyreden hava kirliliği nedeniyle yarın tüm eğitim kademeleri için okulların tatil edildiğini, derslerin sanal ortamda yapılacağını açıkladı.

Efzeli, okulların tatil edilmesinin yanı sıra Elburz eyaletinde, özel şahıs, kamu veya devlet plakalı muayenesiz tüm araçların trafiğe çıkışının trafik görevlilerince engelleneceğini belirtti.

Haberde ayrıca, hava kirliliğinin artmasına neden olacak her türlü inşaat faaliyetinin de engelleneceği bilgisi verildi.

Tahran eyaletindeki okullar da tatil edildi

Diğer yandan, Tahran eyaletinde de hava kirliliği nedeniyle Firuzkoh ve Demavend şehirleri dışındaki bölgelerde bulunan tüm okulların yarın tatil edildiği, derslerin sanal ortamda yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.

Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 3 şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran'da bu nedenle okullar sık sık tatil ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş insanı Ahmet Fikret Evyap'ın ailesine taziye telefonu
Emine Erdoğan: Türkiye olarak, iklim değişikliği ile mücadelede küresel bir aktörüz
Erzurum'da halk otobüsünde çıkan yangına ilk müdahaleyi polis yaptı
İlahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük son yolculuğuna uğurlandı
Evyap’ın ikinci kuşak temsilcisi Ahmet Fikret Evyap hayatını kaybetti

Benzer haberler

İran'da hava kirliliği nedeniyle Elburz ve Tahran'da okullar tatil edildi

İran'da hava kirliliği nedeniyle Elburz ve Tahran'da okullar tatil edildi

YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısında hasar gören okulun etrafındaki enkaz kaldırıldı

İngiltere'nin en iyi kupa başlangıcı basında coşkulu karşılandı

İran, UAEA'nın aleyhte kararına karşılık Fordo'da uranyumu yüzde 60 zenginleştirmeye başladı

İran, UAEA'nın aleyhte kararına karşılık Fordo'da uranyumu yüzde 60 zenginleştirmeye başladı
İngiltere, B Grubu'ndaki ilk maçında İran'ı 6-2 mağlup etti

İngiltere, B Grubu'ndaki ilk maçında İran'ı 6-2 mağlup etti
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında annesiyle hayatını kaybeden Yağmur'un sırası boş kaldı

Beyoğlu'ndaki terör saldırısında annesiyle hayatını kaybeden Yağmur'un sırası boş kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet