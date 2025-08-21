Dolar
Dünya

Avusturya’nın Tahran Büyükelçiliği, konsolosluk hizmetlerini ikinci bir duyuruya kadar durdurdu

Avusturya'nın Tahran Büyükelçiliği, İran'daki konsolosluk hizmetlerini "aşılamaz engel" gerekçesiyle bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığını duyurdu.

Ahmet Dursun  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
Tahran

Avusturya'nın Tahran Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sahadaki mevcut durumun aşılamaz bir engel teşkil etmesi nedeniyle, Avusturya'nın Tahran Büyükelçiliği'nin konsolosluk hizmetleri ikinci bir duyuruya kadar askıya alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sözü edilen "aşılamaz bir engel" hakkında bilgi verilmedi.

