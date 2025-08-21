Dolar
Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

21.08.2025
Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla

Hacıveliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

