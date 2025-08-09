Dolar
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Avusturya, Fransa, Kanada ve Norveç, 5 ülkenin ortak Gazze açıklamasına katıldı

İsrail'in, Gazze'de geniş çaplı askeri operasyon kararının şiddetle reddedildiği ortak açıklamaya Avusturya, Fransa, Kanada ve Norveç'in de katıldığı bildirildi.

Salih Okuroğlu  | 09.08.2025 - Güncelleme : 09.08.2025
Avusturya, Fransa, Kanada ve Norveç, 5 ülkenin ortak Gazze açıklamasına katıldı Fotoğraf: Adam J. Dewey/AA

Viyana

İsrail'in Gazze'yi işgal kararının ardından Avustralya, Almanya, İtalya, Yeni Zelanda ve İngiltere'nin, "bu kararın uluslararası insancıl hukukun ihlal edilmesi riski taşıdığını" vurguladığı ortak açıklamaya yeni ülkeler dahil oldu.

Ortak açıklamaya, Avusturya, Fransa, Kanada ve Norveç de katıldı.

Avustralya, Almanya, İtalya, Yeni Zelanda ve İngiltere dışişleri bakanları, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal altına alınması kararına ilişkin ortak yazılı açıklama yapmıştı.

İsrail'in Gazze'de geniş çaplı yeni askeri operasyon başlatma kararının şiddetle reddedildiği açıklamada, kararın, insani durumu daha da kötüleştireceği, İsrailli esirlerin hayatlarını tehlikeye atacağı ve sivillerin kitlesel olarak yerlerinden edilmesi riskini arttıracağı kaydedilmişti.

Açıklamada, "İsrail hükümetinin açıkladığı planlar, uluslararası insancıl hukukun ihlali riskini taşıyor. İlhak ya da yerleşimlerin genişletilmesine yönelik her türlü girişim uluslararası hukuku ihlal etmektedir. Tarafları ve uluslararası toplumu, Gazze'de en kötü senaryo olan kıtlık yaşanırken, kitlesel, acil ve engelsiz insani yardımın sağlanmasına olanak tanıyan acil ve kalıcı ateşkes yoluyla bu korkunç çatışmayı şimdi sona erdirmek için her türlü çabayı göstermeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.

