Dolar
40.92
Euro
47.70
Altın
3,333.45
ETH/USDT
4,212.70
BTC/USDT
113,917.00
BIST 100
11,075.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Eurovision Şarkı Yarışması 2026'da Viyana'da düzenlenecek

Eurovision Şarkı Yarışması, 2026'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilecek.

Muhammet İkbal Arslan  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
Eurovision Şarkı Yarışması 2026'da Viyana'da düzenlenecek

Cenevre

Avrupa Yayın Birliğinden (EBU) yapılan yazılı açıklamaya göre, Mayıs 2026'da düzenlenecek 70. Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapmak üzere Viyana seçildi.

Yarışmanın yarı finalleri 12 Mayıs ve 14 Mayıs'ta, büyük final ise 16 Mayıs'ta Avusturya'nın en büyük kapalı arenası Wiener Stadthalle'de yapılacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Avusturya, 1967 ve 2014 yıllarının ardından üçüncü kez Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapacak.

Bu yıl İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'nı Avusturya kazanırken, İsrail, Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım ve saldırılar nedeniyle finalde protesto edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'deki Somali ziyareti, ülkenin tarihinde dönüm noktası oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü
Bakan Güler: Terörsüz Türkiye hedefi artık somut bir ufuk haline gelmiştir
İSBİKE'nin yüzlerce bisikleti hurdalık alanda atıl durumda bekletiliyor
Bakanlıktan "Mapa ve Şamandıra Sistemi"ne ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Eurovision Şarkı Yarışması 2026'da Viyana'da düzenlenecek

Eurovision Şarkı Yarışması 2026'da Viyana'da düzenlenecek

Avusturya, Fransa, Kanada ve Norveç, 5 ülkenin ortak Gazze açıklamasına katıldı

Avusturya'da yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail'in yaptığı soykırımı protesto etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet