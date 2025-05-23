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Kültür

Eurovision, İsrail'in lehine olduğuna dair tepki çeken halk oylama sistemini gözden geçirecek

Eurovision Şarkı Yarışması organizatörü Avrupa Yayın Birliği (EBU), İsrail'in halk oylamasına "en fazla" oyu alarak ikinci olmasına ilişkin gelen tepkiler üzerine oylama sistemini gözden geçireceğini duyurdu.

Lejla Biogradlija  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Eurovision, İsrail'in lehine olduğuna dair tepki çeken halk oylama sistemini gözden geçirecek

Ankara

Eurovision Şarkı Yarışması Direktörü Martin Green, yaptığı yazılı açıklamada, yarışmayı kazanan Avusturya temsilcisi JJ'yi tebrik etti.

Bu yıl İsviçre'nin Basel kentinde 17 Mayıs'ta yapılan Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinde İsrail'in jüri puanlarıyla gerilerde kalmasına rağmen halk oylamasında "en fazla" oyu alarak ikinci olmasına birçok ülkenin yayın kuruluşu ve temsilcisinin tepki göstermesi üzerine Green, açıklamasında halk oylamasının çoklu güvenlik sistemiyle yapıldığını savundu.

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Green, EBU'nun üye yayın kuruluşlarıyla görüştüğünü belirterek, Eurovision oylama sisteminin dolandırıcılığı önleyecek şekilde tasarlandığını öne sürdü.

Halk oylaması sonuçlarının bağımsız bir şirket tarafından doğrulandığını aktaran Green, "Bir diğer sorunun bir kişinin en fazla 20 oy kullanması olduğu belirtildi. Bu, her yaştan kişilerin favori isimleri için birden fazla oy verebilmesi için tasarlandı. Sonucu orantısız bir şekilde etkilediğine dair şu anda hiçbir kanıt yok. Ancak endişeler dile getirildi. Buna bakacağız." ifadelerini kullandı.

Green ayrıca, EBU'nun etkinlik delegasyonları ile ilgili tarafların tanıtım faaliyetlerini de inceleyeceğini belirtti.

Basel'de yapılan 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Avusturya temsilcisi JJ, "Wasted Love" isimli şarkısıyla birinci olmuştu. İsrail'in katılımı, yarışma boyunca protesto edilmişti.

İsrail'in halk oylamasıyla yarışmayı ikinci sırada tamamlaması üzerine ise birçok ülkenin yayın kuruluşu halk oylamasının "şeffaflığından" şüphe duyduğunu belirtmişti.

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