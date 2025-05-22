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Dünya

Eurovision'u kazanan Avusturyalı JJ, gelecek yıl yarışmanın İsrail olmadan yapılmasını istiyor

Eurovision Şarkı Yarışması’nı kazanan Avusturyalı şarkıcı Johannes Pietsch, İsrail’in gelecek yıl düzenlenecek organizasyona katılmak istemesinin hayret verici olduğunu, yarışmanın bu ülke olmadan yapılmasını arzuladığını belirtti.

Aşkın Kıyağan  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Eurovision'u kazanan Avusturyalı JJ, gelecek yıl yarışmanın İsrail olmadan yapılmasını istiyor

Viyana

JJ takma ismi kullanan Pietsch, İspanyol El Pais gazetesine yaptığı açıklamada, İsrail’in gelecek yılki yarışmaya katılmak istemesinin hayret verici olduğunu dile getirdi.

JJ, "Eurovision Şarkı Yarışması’nın gelecek yıl İsrail olmadan Viyana’da yapılmasını diliyorum ancak karar verecek kurum Avrupa Yayın Birliği (EBU). Biz sanatçılar sadece buna ilişkin görüşümüzü paylaşabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Sivillere yönelik şiddete karşı olduğuna, bunu İsrail ya da Filistin'in yapmasının anlam ifade etmediğine dikkati çeken JJ, bu husustaki düşüncelerini dile getirmeyi sürdüreceğini vurguladı.

İsviçre'nin Basel kentinde 18 Mayıs’ta düzenlenen yarışmayı Avusturyalı JJ kazanmış, İsrail'in temsilcisi Yuval Raphael ikinci olmuştu.

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