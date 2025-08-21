Dolar
Dünya

İran'dan ABD'nin Venezuela'ya yönelik tehditlerine tepki

İran, ABD'nin Venezuela'nın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı güç kullanma tehdidini kınadı.

Ahmet Dursun  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
İran'dan ABD'nin Venezuela'ya yönelik tehditlerine tepki

Tahran

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya tehditleri kınanarak, "Washington'un maceracılığının", Karayipler bölgesinin barış ve güvenliği üzerinde tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekildi.

ABD'nin tehditlerinin, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın egemen devletlere karşı güç kullanımını veya güç kullanma tehdidini yasaklayan 2. Maddesi'nin 4. Fıkrası'nın açık bir ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu, ABD yönetiminin uluslararası hukukun temel kural ve normlarına giderek artan saygısızlığının açık bir göstergesidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İran'ın Venezuela halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğu belirtilerek, BM Güvenlik Konseyi ile BM Genel Sekreteri'nin (Antonio Guterres) Karayipler bölgesinde ABD'nin eylemlerinden kaynaklı bu tehlikeli duruma dikkati çekmesi gerektiği vurgulandı.​​​​​​​

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

CNN'e açıklama yapan iki üst düzey ordu yetkilisi ise Trump'ın talimatının ardından bölgeye 4 bin deniz piyadesi gönderme kararı alındığını belirtmişti. Trump, 15 Ağustos'ta da Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderilmesi emrini vermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

