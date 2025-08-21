Dolar
Dünya

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü kapasitesini yüzde 40 düşürecek

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, direktörlük bünyesinde organizasyon kapasitesinin yüzde 40 düşürüleceğini bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü kapasitesini yüzde 40 düşürecek

Ankara

Gabbard, ABD merkezli X hesabından yaptığı açıklamada, direktörlüğün "şişkin ve verimsiz hale geldiğini", tasarruf politikasıyla "misyon odaklılığı yeniden tesis etmeyi" hedeflediğini belirtti.

"ODNI 2.0" şeklinde tanımladığı politika sayesinde direktörlüğün daha çevik, verimli ve etkili olacağına işaret eden Gabbard, "Organizasyon kapasitemizi yüzde 40'tan fazla azaltacak ve vergi mükelleflerine yılda 700 milyon dolardan fazla tasarruf sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Yeni plan doğrultusunda ODNI bünyesindeki bazı birimler dönüşüm politikası kapsamında reform edilecek ve ABD Başkanı Donald Trump'ın istihbarat önceliklerini destekleyen alanlara "kritik yatırımlar" yapılacak.

