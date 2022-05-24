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Dünya

İran'da hava kirliliği nedeniyle birçok kentte okullar ve kurumlar tatil edildi

İran'da hava kirliliği nedeniyle başkent Tahran başta olmak üzere birçok kentte yarın okullar, üniversiteler ve bazı devlet kurumları tatil edildi.

Ahmet Dursun   | 24.05.2022
İran'da hava kirliliği nedeniyle birçok kentte okullar ve kurumlar tatil edildi

Ankara

İran devlet televizyonuna göre, Tahran dahil olmak üzere ülke genelinde birçok şehir, batıdan gelen kuvvetli rüzgarlarla taşındığı belirtilen toz katmanlarından kaynaklı hava kirliliğiyle mücadele ediyor.

Hava kirliliğine karşı alınan önlemlere ilişkin açılama yapan Tahran Valisi Muhsin Mansuri, "Tahran Eyaleti Hava Kirliliği Acil Durum Komitesinin kararına göre, devlet kurumları, okullar ve üniversiteler yarın tatil edildi." dedi.

Mansuri, Tahran'daki bankaların ise tatil edilmediğini asgari personelle hizmet vereceğini söyledi.

Tahran Şehir Konseyi Sağlık, Çevre ve Kentsel Hizmetler Komisyonu Başkanı Mehdi Pirhadi de Tahran'ın bazı bölgelerinde hava kirliliğinin 493 mikrogram/metreküp seviyelerinde seyrettiğini bildirdi.

Öte yandan Elburz'da devlet kurumları, okullar ve üniversiteler tatil edilirken Kazvin, Huzistan ve Kum kentlerinde de tüm eğitim kademelerine bağlı kurumların yarın kapalı olacağı duyuruldu.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "çok sağlıksız" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi).

Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 3 şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran'da bu nedenle eğitim kurumları sık sık tatil ediliyor.

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