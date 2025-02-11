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Dünya

İran'da enerji tasarrufu amacıyla yarın bir çok eyalette okullar ve kamu kurumları tatil edildi

İran'ın bir çok eyaletinde enerji tasarrufu amacıyla okullar ve devlet kurumları çarşamba günü tatil edildi.

Ahmet Dursun  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
İran'da enerji tasarrufu amacıyla yarın bir çok eyalette okullar ve kamu kurumları tatil edildi

Tahran

İran medyasında yer alan haberlere göre, Batı Azerbaycan, Kazvin, Kum, Doğu Azerbaycan, Güney Horasan, Kuzey Horasan, Mazenderan, Yezd, Hemedan, Simnan, Horasan Rezevi, Gilan, Zencan, Erdebil, Merkezi, Kirman, Fars, Kürdistan, İsfahan, Kermanşah ve Elburz eyaletlerinde üniversiteler dahil tüm eğitim kademeleri ve kamu kurumları yarın tatil ilan edildi.

Kararın, soğuk havadan kaynaklı enerji tüketiminde meydana gelen artışın düşürülmesi amacıyla alındığı belirtildi.

Buna göre, derslerin uzaktan eğitimle yapılacağı bildirildi.

Tahran'da da aynı gerekçeyle çarşamba günü Demavend ve Firuzkuh ilçeleri dışında Tahran'da üniversiteler dahil tüm eğitim kademeleri ve kamu kurumları tatil edilmişti.

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