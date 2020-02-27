İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi

İran'da bir yetkili daha koronavirüse yakalandı, hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi
İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 26'ya yükselirken, Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur da yeni tip koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Tahran
İran'da koronavirüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 26'ya, vaka sayısı 245'e yükseldi.
Öte yandan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur da koronavirüse yakalandığı duyurdu.
Aynı zamanda Kum Milletvekilli olan Zünnur, yayınladığı video kaydında yapılan testlerinin pozitif çıktığını ve karantina altında olduğunu ifade etti.
Zünnur, virüsün yayılmakta olduğunu ancak endişe edilmemesi gerektiğini vurgulayarak koronavirüsü yeneceklerini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.