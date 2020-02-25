İran'da Sağlık Bakan Yardımcısı koronavirüse yakalandı
İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, kendisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.
Ankara
İreç Herirçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.
Yüksek ateş nedeniyle dün karantinaya alındığını ve virüs testi yapıldığını aktaran Herirçi, "Birkaç dakika önce testlerin sonucu açıklandı. Ben de korona oldum." dedi.
Durumunun iyi olduğunu belirten Herirçi, "Virüsü yeneceğimizden emin olun." ifadesini kullandı.
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