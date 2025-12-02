Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni”nde konuşuyor.
Dünya

İran, hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla Euro 5 benzin üretimini artırmayı hedefliyor

İran'da hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla Tahran Rafinerisi'nde Euro 5 benzin üretimi yapılacağı bildirildi.

Tolga Akbaba  | 02.12.2025 - Güncelleme : 02.12.2025
İran, hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla Euro 5 benzin üretimini artırmayı hedefliyor

İstanbul

Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

İran'da hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla birtakım ciddi kararlar alındığını belirten Muhacerani, gelecek yıldan itibaren Tahran Rafinerisi'nde Euro 5 benzin üretimi yapılacağını ve bu sayede hava kirliliğinin azalacağını ifade etti.

Ülkede özellikle çevreyle ilgili kanunların tam manası ile uygulanamadığı eleştirisinde bulunan Muhacerani, hükümetin eskimiş araçların hızlı bir şekilde hurdaya çıkarılması hususunu ciddiyetle takip ettiğini belirtti.

Muhacerani, toplu taşıma konusunda henüz istenilen seviyeye ulaşamadıklarını ve ithal edilen elektrikli ulaşım araçlarının da yeterli olmadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, hükümet programlarının çevre ile uyumlu olması noktasında hassasiyet gösterdiğinin altını çizen Muhacerani, "Cumhurbaşkanı, otomobil üreticileri ile yaptığı toplantıda, yakıt tasarrufu sağlayan otomobillerin üretilmesi noktasında uyarıda bulundu. Ayrıca hükümetin de özellikle hibrit otomobil sayısının artırılması noktasında planları bulunuyor." dedi.

Euro 5 benzin veya motorin ile uyumlu çalışan araçlar, egzoz emisyon değerlerindeki farklılık sayesinde Euro 4 motorlu araçlara göre çevreye daha az zarar veriyor.

